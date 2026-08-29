जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी के न‍िवासी और अब फ्रांस में तकनीकी कंपनी में काम कर रहे न‍ित‍िन श्रीवास्‍तव बीते द‍िनों जब अपने घर आए तो वह अपनी पुस्‍तक भी भेंट करने ड‍िप्‍टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी गए थे। न‍ित‍िन फ्रांस जाकर भी अपने घर को नहीं भूले और अब जब भी काशी आते हैं तो सोशल गत‍िव‍िध‍ियों में भी शाम‍िल होते हैंं।

न‍ित‍िन आनलाइन माध्‍यमों से फ्रांस में रहकर भारतीय बच्‍चों को फ्रेंच भाषा का ज्ञान भी देते हैं। वह आनलाइन श‍िक्षा के माध्‍यम से तमाम बच्‍चों को फ्रेंच भाषा का जानकार बना चुके हैं। उन्‍होंने फ्रेंच भाषा को लेकर पुस्‍तक भी ल‍िखी है और वह पुस्‍तक भेंट करने ड‍िप्‍टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास गए तो वह भी उनके प्रयासों से अभि‍भूत हुए। न‍ित‍िन ने जागरण को बताया क‍ि वह आगे भी फ्रेंच भाषा में बच्‍चों को दक्ष बनाने के ल‍िए प्रयास करते रहेंगे।