बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अवधूत भगवान राम को किया नमन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने वाराणसी के पड़ाव स्थित श्री सर्वेश्वरी समूह में जाकर बाबा अवधूत भगवान राम को नमन किया। यह जानकारी दी गई कि निशांत कुमार दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने मंदिर में दर्शन पूजन के साथ-साथ पार्टी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की।

निशांत कुमार का यह दौरा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय मुद्दों पर उन्‍होंने चर्चा की और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के लिए प्रेरित किया। उनके साथ पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे।