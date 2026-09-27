बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अवधूत भगवान राम को किया नमन
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने वाराणसी के पड़ाव स्थित श्री सर्वेश्वरी समूह में बाबा अवधूत भगवान राम के ...और पढ़ें
HighLights
निशांत कुमार ने वाराणसी के पड़ाव स्थित श्री सर्वेश्वरी समूह का दौरा किया।
उन्होंने बाबा अवधूत भगवान राम को नमन किया और दर्शन पूजन किया।
पार्टी पदाधिकारियों से मिलकर स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की और प्रेरित किया।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने वाराणसी के पड़ाव स्थित श्री सर्वेश्वरी समूह में जाकर बाबा अवधूत भगवान राम को नमन किया। यह जानकारी दी गई कि निशांत कुमार दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने मंदिर में दर्शन पूजन के साथ-साथ पार्टी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की।
निशांत कुमार का यह दौरा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने के लिए प्रेरित किया। उनके साथ पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे।
इस दौरान, निशांत कुमार ने कहा कि धार्मिक स्थलों का दौरा केवल आध्यात्मिक अनुभव के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जुड़ाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। बताया कि वह राज्य के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।
निशांत कुमार के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही नहीं था, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी उनकी सक्रियता को उनके पूर्वांचल के दौरे से आंका जा रहा है। उन्होंने अपने दौरे के दौरान यह संदेश देने का प्रयास किया कि वे जनता के बीच हैं और उनके मुद्दों को समझते हैं। बताया गया कि वह बनारस निजी दौरे पर आए हैं और सोमवार दोपहर तक यहां रहेंगे और विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन भी कर सकते हैं।