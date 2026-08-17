करोड़ों की लागत से बनी वाराणसी की एनएचएआई सड़कें पांच साल में ही बीमार, मरम्मत के टांके भी दे रहे जवाब

जागरण संवाददाता, वाराणसी। करोड़ों-अरबों रुपये खर्च और अत्याधुनिक इंजीनियरिंग का दावा करने वाली एनएचएआइ की सड़कें अब टांकों के सहारे सांस ले रही हैं। वाराणसी से गाजीपुर जाने वाले मार्ग पर जगह-जगह कंक्रीट की सड़क को काटकर मरम्मत के टांके लगाए गए हैं।

अब सवाल यह है कि जिस सड़क को वर्षों तक भारी यातायात का बोझ सहने के लिए बनाया गया था, उसे पांच-सात साल के भीतर ही इतने बड़े पैमाने पर मरम्मत की जरूरत क्यों पड़ने लगी? विडंबना यह है कि सड़क पर लगाए गए मरम्मत के टांके भी अब जवाब देने लगे हैं। कहीं पैच उखड़ गया है तो कहीं उसके किनारे धंसने लगे हैं। वाहनों के गुजरने पर ऊंच-नीच वाला हिस्सा दोपहिया चालकों के लिए खासा खतरनाक बन रहा है। रात और बारिश में इन स्थानों पर हादसे का खतरा और बढ़ जाता है।