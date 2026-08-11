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    नव नियुक्त सीएमओ डा. एनपी सिंह ने संभाला कार्यभार, कहा - 'स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार मेरी प्राथमिकता'

    By Shivam SinghEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 05:31 PM (IST)

    डा. एनपी सिंह ने वाराणसी के नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यभार संभाला। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रभावी ...और पढ़ें

    वाराणसी के नए सीएमओ डा एनपी सिंह ने संभाला पदभार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर जोर।

    वाराणसी के नए सीएमओ डा एनपी सिंह ने संभाला पदभार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर जोर।

    HighLights

    1. डा. एनपी सिंह ने वाराणसी सीएमओ का कार्यभार ग्रहण किया।

    2. गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

    3. मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, संचारी रोग नियंत्रण पर विशेष जोर।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के क्रम में नव नियुक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एनपी सिंह ने मंगलवार को अपने पद कार्यभार ग्रहण किया। जनपद में संचालित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रारंभिक समीक्षा की और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

    सीएमओ ने कहा कि जिले में गुणवत्तापूर्ण, सुलभ, समयबद्ध एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। शासन की मंशा के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बेहतर एवं प्रभावी बनाने के लिए सभी स्तरों पर निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

    उन्होंने विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, नियमित टीकाकरण, संचारी रोग नियंत्रण तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ जनसामान्य को स्वास्थ्य योजनाओं एवं सुविधाओं का समय से लाभ मिलना भी सुनिश्चित किया जाएगा।

    स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से टीम भावना और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियमित समीक्षा, के साथ आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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    उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था में आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, आवश्यक जांच एवं उपचार उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा तथा शासन द्वारा संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

    कार्यभार ग्रहण करने के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने डा. एनपी सिंह का स्वागत एवं अभिनंदन किया तथा जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।