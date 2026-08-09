जागरण संवाददाता, वाराणसी। दालमंडी सड़क चौड़ीकरण का भूमि पूजन रविवार को आयोजित किया गया। इस अवसर पर दालमंडी के चौक थाने की ओर मंच सजाया गया, व‍िधायक नीलकंठ त‍िवारी के भूम‍ि पूजन के साथ ही जेसीबी मशीनों द्वारा मलबे को समतल किया जा रहा है। दालमंडी परियोजना की शुरुआत के दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। वहीं भूम‍ि पूजन के दौरान बम बम बोल रहा है काशी और जय श्री राम का उद्घोष भाजपा कार्यकर्ताओं ने क‍िया।

दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण परियोजना के तहत रव‍िवार की सुबह भूमि-पूजन क‍िया गया। इस कार्यक्रम में शहर दक्षिणी विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने चौक छोर पर पूजन-अर्चन कर सड़क निर्माण की शुरुआत की। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 650 मीटर लंबे मार्ग को 17.4 मीटर चौड़ा किया जाना है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 221 करोड़ रुपये है।

मार्ग चौड़ीकरण की प्रक्रिया में कुल 184 भवनों को प्रभावित किया गया है, जिनमें 181 मकान और छह मस्जिदें शामिल हैं, जिन्हें हटाया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से प्रभावित भवन स्वामियों को लगभग 150 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। चौक की ओर निर्माण के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो गई है।

दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण की शुरुआत पिछले वर्ष 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन पहले भवन की रजिस्ट्री से हुई थी। इसके बाद रजिस्ट्री, मुआवजा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ी। अब भूमि-पूजन के बाद सड़क निर्माण कार्य आरंभ होगा। इस मार्ग को मॉडल सड़क के रूप में तैयार करने का लक्ष्य तीन महीने में पूरा करने का रखा गया है।

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इस परियोजना से न केवल यातायात की सुविधा में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने इस परियोजना का स्वागत किया है और इसे शहर के विकास के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण परियोजना का भूमि पूजन एक महत्वपूर्ण घटना है, जो शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन से वाराणसी में यातायात की समस्या में कमी आएगी और विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी।