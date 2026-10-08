जागरण संवाददाता, वाराणसी। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर वाराणसी डर्बी शायर क्लब ने पीतर कुंडा स्थित प्राचीन कुंड पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने कहा कि नाना पाटेकर के निधन से फिल्म जगत और आम जनता में गहरा असर पड़ा है।

शकील अहमद ने बताया कि नाना पाटेकर ने 80 फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। उन्होंने कहा कि अभिनेता फिल्मों से मिलने वाली राशि का 80 प्रतिशत गरीबों को दान कर देते थे। क्लब की ओर से उन्हें शत-शत नमन करते हुए शकील अहमद ने कहा कि नाना पाटेकर ने हमेशा तिरंगे की आन-बान-शान ऊंची रखी। आम जनता के संघर्ष, सरकारी व्यवस्था और अपराध से जुड़े मुद्दों को भी उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए लोगों के सामने रखा।