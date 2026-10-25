जागरण संवाददाता वाराणसी। वैसे तो काशी में महाश‍िवरात्र‍ि पर्व पर बेर की ड‍िमांड होती है और फरवरी में पूर्वांचल में बेर पकती है। लेक‍िन बाहर से आने वाली बेर ने अभी से श‍िवरात्र‍ि का अहसास कराना शुरू कर द‍िया है।

पहड़िया मंडी में नागपुर के एप्पल बेर की आवक शुरू हो गई है। शुरुआती दौर में इसकी खपत करीब 60 से 70 डिब्बे की है। एक डिब्बे में 10 किलो बेर आती है। मंडी में इसका थोक भाव 40 रुपये प्रति किलो है, जबकि बाहर बाजार में 60 रुपये प्रति किलो बिक रहा है।