वाराणसी में नगर निगम की कूड़ा गाड़ी ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, महिला का पैर कटकर अलग हुआ, अब मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीते 15 अगस्‍त को लंका थाना क्षेत्र सुंदरपुर इलाके में नगर निगम के डंपर चालक ने एंबुलेंस बचाने के चक्कर में गति तेज होने के कारण ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। डंपर की जोरदार टक्कर लगने के कारण ई रिक्शा में बैठी पांच महिलाएं घायल हो गई थीं।

इस हादसे में महि‍ला शीला देवी (55 वर्ष) का पैर मौके पर ही कटकर अलग हो गया। स्थानीय लोगों ने मौके पर भाग रहे डंपर चालक की जमकर पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया। मौके पर पहुंची संकट मोचन चौकी शिप्रा सिंह ने मौके पर हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया।

स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से घायल महिला को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेज दिया था। जबकि अन्य चार महिलाएं जिन्हें मामूली चोट आईं थी अपने घर चली गईं। इस दौरान ई रिक्शा चालक राम बाबू को भी चोटें आई थीं।

चितईपुर थाना क्षेत्र के टिकरी गांव की रहने वाली शीला देवी प्रतिदिन की तरह सुंदरपुर सब्जी मंडी में सब्जी बेचने गई थी। सब्जी बेचकर शनिवार की दोपहर को ई-रिक्शा में सवार होकर गांव की रहने वाली अन्य चार महिलाओं के साथ घर जाने के लिए निकली थी।