जागरण संवाददाता, वाराणसी। मानसून इस बार भले ही देर से उत्‍तर प्रदेश में दाख‍िल हुआ हो लेक‍िन लौटते समय यह बि‍ल्‍कुल राइट टाइम हो चला है। आख‍िरकार उत्‍तर प्रदेश से मानसून की व‍िदायी का समय आ गया है। बुधवार को मौसम व‍िभाग की ओर से जारी चार्ट में बताया गया क‍ि मानसून अब पश्‍च‍िमी उत्‍तर प्रदेश से व‍िदायी की ओर है जबक‍ि अब यह मध्‍य उत्‍तर प्रदेश तक लौटने को आतुर है।

बुधवार को मौसम व‍िभाग ने चार्ट जारी कर बताया है क‍ि अब पश्‍च‍िमी उत्‍तर प्रदेश तक मानसून वापस हो चला है। जो अनुमान के सापेक्षा दो द‍िन पहले ही वापसी की राह पर आ गया है। पश्‍च‍िमी उत्‍तर प्रदेश के कुछ जि‍लों सह‍ित द‍िल्‍ली, एनसीआर और पंजाब हर‍ियाणा से लगभग पूरी तरह मानसून वापस हो गया है। माना जा रहा है क‍ि सप्‍ताह भर में यह वापसी लखनऊ कानपुर तक हो जाएगी।

मानसून उत्‍तर प्रदेश में सोनभद्र के रास्‍ते दाख‍िल होता है और यहीं से वापसी की राह भी पकड़ता है। इस ल‍िहाज से अक्‍टूबर माह के पहले सप्‍ताह या अध‍िक‍तम 10 अक्‍टूबर तक मानसून पूरी तरह से यूपी से व‍िदा हो जाने का अनुमान है। अक्‍टूबर के शुरुआत या सि‍तंबर माह के अंत‍िम द‍िन तक पूर्वांचल में मानसून के वापसी का दौर स्‍पष्‍ट हो जाएगा।