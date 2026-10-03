जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी के नमोघाट पर 22 अक्टूबर से प्रस्तावित तीन दिनी एयर शो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आना लगभग तय है। हालांकि, अभी तक प्रोटोकाल जारी नहीं हुआ है, लेकिन यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 24 अक्टूबर को वाराणसी आएंगे। इस दौरान वे एयर शो का अवलोकन करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा या नहीं, इस पर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार, वाराणसी खंड शिक्षक-स्नातक निर्वाचन को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। ऐसे में, परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेना आवश्यक होगा।

बड़ी परियोजनाओं की बात करें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईएमएस परिसर में बुजुर्गों के इलाज के लिए 200 बेड का ‘नेशनल सेंटर आफ एजिंग’ का निर्माण पूर्ण हो चुका है। लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से बने इस सात मंजिला भवन में ओपीडी, 14 डाक्टरों के चैंबर, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, अल्जाइमर और डिमेंशिया वार्ड, पुनर्वास केंद्र, फिजियोथैरेपी, योग, मेडिटेशन और रिसर्च लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इसके अलावा, वाराणसी में कई फोर लेन सड़कें भी तैयार हैं। अन्य बड़ी परियोजनाओं में रोपवे और गंजारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल हैं। इन परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान किया जा सकता है, लेकिन चुनावी आचार संहिता के कारण यह प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

इस एयर शो का आयोजन वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय विकास को गति देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। एयर शो के दौरान विभिन्न प्रकार के विमानों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो दर्शकों के लिए एक अद्वितीय अनुभव होगा।