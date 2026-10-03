प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वाराणसी दौरे और एयर शो के दौरान लोकार्पण कार्यक्रमों पर आचार संहिता की बंदिश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को वाराणसी में नमोघाट पर प्रस्तावित तीन दिवसीय एयर शो का अवलोकन करने आ सकते ...और पढ़ें
HighLights
प्रधानमंत्री मोदी 24 अक्टूबर को वाराणसी एयर शो में शामिल होंगे।
आचार संहिता के कारण परियोजनाओं के लोकार्पण पर अनुमति आवश्यक।
एयर शो से वाराणसी में पर्यटन और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी के नमोघाट पर 22 अक्टूबर से प्रस्तावित तीन दिनी एयर शो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आना लगभग तय है। हालांकि, अभी तक प्रोटोकाल जारी नहीं हुआ है, लेकिन यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 24 अक्टूबर को वाराणसी आएंगे। इस दौरान वे एयर शो का अवलोकन करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा या नहीं, इस पर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार, वाराणसी खंड शिक्षक-स्नातक निर्वाचन को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। ऐसे में, परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
बड़ी परियोजनाओं की बात करें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईएमएस परिसर में बुजुर्गों के इलाज के लिए 200 बेड का ‘नेशनल सेंटर आफ एजिंग’ का निर्माण पूर्ण हो चुका है। लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से बने इस सात मंजिला भवन में ओपीडी, 14 डाक्टरों के चैंबर, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, अल्जाइमर और डिमेंशिया वार्ड, पुनर्वास केंद्र, फिजियोथैरेपी, योग, मेडिटेशन और रिसर्च लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
इसके अलावा, वाराणसी में कई फोर लेन सड़कें भी तैयार हैं। अन्य बड़ी परियोजनाओं में रोपवे और गंजारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल हैं। इन परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान किया जा सकता है, लेकिन चुनावी आचार संहिता के कारण यह प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
इस एयर शो का आयोजन वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय विकास को गति देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। एयर शो के दौरान विभिन्न प्रकार के विमानों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो दर्शकों के लिए एक अद्वितीय अनुभव होगा।
प्रधानमंत्री के दौरे से पहले प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नमोघाट क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे।
इस एयर शो के आयोजन से न केवल वाराणसी की पहचान को और मजबूती मिलेगी, बल्कि यह क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्थानीय व्यवसायियों और पर्यटन उद्योग को भी इससे लाभ होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा वाराणसी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो न केवल विकास की नई संभावनाओं को खोलता है, बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक माध्यम बनेगा। वाराणसी में होने वाला एयर शो और प्रधानमंत्री का संभावित दौरा, दोनों ही स्थानीय विकास और पर्यटन को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होंगे।