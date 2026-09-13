वाराणसी के बड़ागांव में दबंगों ने दुकान में घुसकर की तोड़-फोड़, रंगदारी की मांग

जागरण संवाददाता, वाराणसी (बड़ागांव)। थाना क्षेत्र के काजीसरांय में स्थित एक एयूटी स्टाल चाय की दुकान में रविवार की दोपहर बाद लाठी डंडा से लैस मनबढ़ो ने रंगदारी की मांग करते हुए तोड़ फोड़ कर दुकान में काम करने वाले युवक को मारपीट कर 1900 रुपया लूट लिया जिससे भयभीत दुकान संचालक ने स्थानीय थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

उपरोक्त गांव निवासी शशांक द्विवेदी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के अनुसार वह काजी सरांय में उनकी कोल्डड्रिंक और चाय की दुकान चलाते हैं जहां अहरक पाही निवासी उत्कर्ष सिंह एवं शिवम सिंह अपने 20 अन्य साथियों के साथ दुकान में काम करने वाले रवि गुप्ता पर जानलेवा हमला कर तोड़फोड़ करते हुये उपरोक्त धनराशि लूट लिये।