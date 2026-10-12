जागरण संवाददाता, वाराणसी। चौक थाना क्षेत्र सार्वजनिक शौचालय में रविवार को 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। घरवालों के बाहर होने पर आरोपित ने नाबालिग को जबरदस्ती शौचालय में ले गया और दुष्कर्म किया।

घर आकर पीड़िता ने जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद पीड़िता के पिता की शिकायत पर चौक पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपित देवली गली निवासी दुलारे अंसारी ने दुष्कर्म की बात स्वीकार की।