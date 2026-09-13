वाराणसी में मलजल और बरसात में बदहाली को लेकर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने दी सफाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने हाल ही में काशी के नगरीय प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में मुख्य रूप से साफ-सफाई, जल निकासी और विद्युत व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की गई।

मंत्री ए.के. शर्मा ने बैठक में कहा कि अधिकांश स्थानों पर व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जल निकासी को लेकर चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जलभराव वाले स्थानों की पहचान कर स्थायी इंजीनियरिंग समाधान खोजे जाएं और जहां आवश्यकता हो, वहां पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

बैठक के दौरान, मंत्री ने काशी में हाल ही में प्लास्टिक से भरी बोरियों को डालकर जल निकासी में बाधा डालने के प्रयास की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कृत्य से काशी और प्रदेश की बदनामी होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और पुलिस इस कृत्य के पीछे के लोगों की पहचान करने के लिए जांच कर रही है।

मंत्री ने कहा कि राजनीति में इस तरह के कार्यों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने कार्यों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी का पालन करें ताकि नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।

बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी राय रखी और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने मंत्री से अनुरोध किया कि जल निकासी और साफ-सफाई की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ए.के. शर्मा ने कहा कि काशी की पहचान उसकी सांस्कृतिक धरोहर और स्वच्छता से है, और इसे बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से निरीक्षण करें और समस्याओं का समाधान समय पर करें।

इस बैठक में यह भी चर्चा की गई कि विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। मंत्री ने कहा कि बिजली की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।