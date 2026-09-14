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काशी की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को तीज पर मंत्री ने किया साड़ी वितरण

By Digital Desk Edited By: Abhishek sharma
Published: Mon, 14 Sep 2026 11:54 AM (IST)

काशी में तीज के अवसर पर स्वर्गीय कलावती देवी रघुनाथ प्रसाद अग्रहरी चैरिटेबल ट्रस्ट ने गरीब महिलाओं को साड़ियाँ वितरित ...और पढ़ें

काशी में मंत्री दयाशंकर मिश्र ने तीज पर गरीब महिलाओं को बांटी साड़ियाँ।

काशी में मंत्री दयाशंकर मिश्र ने तीज पर गरीब महिलाओं को बांटी साड़ियाँ।

HighLights

  1. काशी में तीज पर गरीब महिलाओं को साड़ियाँ वितरित की गईं।

  2. मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

  3. स्वर्गीय कलावती देवी रघुनाथ प्रसाद अग्रहरी ट्रस्ट ने यह आयोजन किया।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। तीज के अवसर पर काशी की गरीब महिलाओं को स्वर्गीय कलावती देवी रघुनाथ प्रसाद अग्रहरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा साड़ी वितरण किया गया। यह कार्यक्रम रविवार को हुकुलगंज स्थित कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें गरीब, वृद्ध, विधवा और असहाय महिलाओं को साड़ी प्रदान की गई।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र, दयालु गुरु उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में लक्ष्मी मेडिकल कैंट के एमडी डाक्टर अशोक राय भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री दयाशंकर मिश्र ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि तीज जैसे त्योहारों पर गरीब महिलाओं को साड़ी देकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, जो कि एक सकारात्मक कदम है।

कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने साड़ी प्राप्त करने पर अपनी खुशी व्यक्त की। मंत्री ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार हमेशा उनके साथ है और उनकी भलाई के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं। इस वितरण कार्यक्रम में ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि यह कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है, ताकि जरूरतमंद महिलाओं की सहायता की जा सके। उन्होंने कहा कि इस बार भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और साड़ी प्राप्त की।

मंत्री दयाशंकर मिश्र ने आगे कहा कि समाज के कमजोर वर्ग के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी सहायता करें और उन्हें सशक्त बनाएं। उन्होंने सभी से अपील की कि वे इस दिशा में आगे बढ़ें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मिलकर काम करें।