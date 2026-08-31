जागरण संवाददाता, वाराणसी। नई दिल्ली से वाराणसी के लिए रफ्तार भर रही 22436 वंदे भारत एक्सप्रेस डेढ़ घंटे विलंब से पहुंची। इस लेटलतीफी का असर वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली 22435 वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन पर एक घंटे के विलंब के रूप में पड़ा। यह स्थिति तब रही, जब ट्रेन के लगभग साढ़े तीन बजे पहुंचने के साथ ही तुरंत लौटा दिया गया।

हालांकि, रेलवे ने इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी है। वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से अपने निर्धारित समय सुबह छह बजे रवाना हुई तो कानपुर तक 11 मिनट की देरी से पहुंची। कानपुर से रवाना हुई तो प्रयागराज जंक्शन पहुंचने तक लगभग डेढ़ घंटा विलंबित हो चुकी थी। इसलिए कि प्रयागराज से 17 किमी. पूर्व मनौरी हाल्ट के पास ओएचई (ओवर हाईटेंशन लाइन) में खराबी के कारण ट्रेन खड़ी हो गई।