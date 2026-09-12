डीडीयू अस्पताल से मानसिक रोगी फरार, मानसिक चिकित्सालय प्रशासन ने शुरू की तलाश

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पांडेयपुर स्थित मानसिक चिकित्सालय का एक मरीज डीडीयू अस्पताल से इलाज के दौरान फरार होने का मामला सामने आया है। मानसिक रोगी को पिछले दिनों सीजीएम वाराणसी के निर्देश पर मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां उसका उपचार चल रहा था।

बताया जा रहा है कि शनिवार की भोर में मानसिक रोगी को किसी जानवर के काटने की आशंका के बाद उपचार के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल (डीडीयू) में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान वह अस्पताल से निकलकर फरार हो गया। इसकी जानकारी होने पर मानसिक चिकित्सालय प्रशासन में हड़कंप मच गया।