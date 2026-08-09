वाराणसी में गोविंदपुरा मोड़ से चांदी लूटने वाले इरानी गैंग का सदस्य गिरफ्तार, 6.9 किलो चांदी बरामद

जागरण संवाददाता, वाराणसी। थाना चौक पुलिस ने गोविंदपुरा मोड़ से चांदी लूटने वाले इरानी गैंग के एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 6.950 किलोग्राम चांदी बरामद की है।

पुलिस आयुक्त के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार मिश्रा की टीम ने मुखबिर की सूचना पर रविवार दोपहर 3 बजे मालगोदाम इंग्लिशिया लाइन, थाना सिगरा से आरोपी प्रशान्त जेवियर तिर्की पुत्र जोसेफ तिर्की निवासी जमीरा, थाना चंदवा, जिला लातेहार, झारखंड को घेराबंदी कर पकड़ा।