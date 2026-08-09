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    वाराणसी में गोविंदपुरा मोड़ से चांदी लूटने वाले इरानी गैंग का सदस्य गिरफ्तार, 6.9 किलो चांदी बरामद

    By Pradyuman Pandey RamuEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 06:44 PM (IST)

    वाराणसी पुलिस ने गोविंदपुरा मोड़ से चांदी लूटने वाले ईरानी गैंग के एक सदस्य प्रशांत जेवियर तिर्की को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 6.950 किलोग्राम लूट ...और पढ़ें

    वाराणसी में चांदी लूटने वाले ईरानी गैंग का शातिर सदस्य दबोचा गया, 6.9 किलो चांदी बरामद।

    वाराणसी में चांदी लूटने वाले ईरानी गैंग का शातिर सदस्य दबोचा गया, 6.9 किलो चांदी बरामद।

    HighLights

    1. ईरानी गैंग का सदस्य वाराणसी में गिरफ्तार।

    2. गोविंदपुरा मोड़ चांदी लूट का आरोपी पकड़ा गया।

    3. आरोपी से 6.950 किलोग्राम चांदी बरामद हुई।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। थाना चौक पुलिस ने गोविंदपुरा मोड़ से चांदी लूटने वाले इरानी गैंग के एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 6.950 किलोग्राम चांदी बरामद की है।

    पुलिस आयुक्त के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार मिश्रा की टीम ने मुखबिर की सूचना पर रविवार दोपहर 3 बजे मालगोदाम इंग्लिशिया लाइन, थाना सिगरा से आरोपी प्रशान्त जेवियर तिर्की पुत्र जोसेफ तिर्की निवासी जमीरा, थाना चंदवा, जिला लातेहार, झारखंड को घेराबंदी कर पकड़ा।

    आरोपी के पास से लूट की 07 बटिया चांदी बरामद हुई। जांच में पता चला कि 17 जुलाई को हेमां ज्वेलर्स, सुड़िया के कर्मचारियों से महालक्ष्मी ज्वेलर्स, रेशम कटरा ले जाते समय 27 किलो 327 ग्राम चांदी लूटी गई थी। इस संबंध में थाना चौक पर मुकदमा दर्ज है। पुलिस टीम ने सीसीटीवी और सुरागों के आधार पर आरोपी को पकड़ा। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।