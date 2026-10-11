काशी से बड़ी पहल: PM नरेंद्र मोदी के गृह जिले मेहसाणा के हैंडलूम को GI टैग दिलाने के लिए किया आवेदन

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गृह जनपद गुजरात के मेहसाणा के हैंडलूम प्रोडक्ट को जीआइ (जियोग्राफिकल इंडिकेशन-भौगोलिक संकेतक) टैग दिलाने के लिए आवेदन किया गया है।

अब तक 25 राज्यों में 650 जीआइ आवेदन कर चुके काशी के पद्मश्री डा. रजनीकांत ने इसके लिए पहल की है। उन्होंने बताया कि गुजरात के 15 परंपरागत उत्पादों, शिल्प, हैंडलूम और आदिवासी उत्पादों का जीआइ फाइल किया गया है। उनमें से आठ ग्रांट भी हो गए हैं।