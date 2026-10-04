वाराणसी में लक्सा के होटल के किचन में लगी भीषण आग, कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू
वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र स्थित एक होटल के किचन में रविवार को आग लग गई। प्रशिक्षित कर्मचारियों ने फायर ...और पढ़ें
HighLights
वाराणसी के लक्सा स्थित होटल किचन में लगी भीषण आग।
प्रशिक्षित कर्मचारियों ने फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कर आग बुझाई।
कर्मचारियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला, कोई हताहत नहीं।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। लक्सा थाना क्षेत्र के गिरजाघर स्थित एक होटल के किचन में रविवार को अचानक आग लग गई। किचन से धुआं उठता देख होटल में अफरा-तफरी मच गई। होटल प्रबंधन ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। इस बीच, प्रशिक्षित कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए होटल में रखे फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ी घटना होने से टल गई।
जानकारी के अनुसार, होटल के कर्मचारियों को पहले से ही आग से बचाव का प्रशिक्षण प्राप्त था, जो इस दौरान काम आया। सूचना पर पहुंची पुलिस और भेलूपुर फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की आशंका शॉर्ट सर्किट या गैस लीक से है। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फायर विभाग ने होटल प्रबंधन की सतर्कता की सराहना की।
इस घटना ने होटल प्रबंधन और कर्मचारियों की तत्परता को उजागर किया, जिसने संभावित बड़े हादसे को टाल दिया। आग लगने की घटना के बाद होटल में सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। होटल प्रबंधन ने कहा कि वे आग से सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे और कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देंगे। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा उपायों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे स्थानों पर जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं।
इस प्रकार की घटनाएं न केवल होटल के लिए बल्कि वहां ठहरने वाले मेहमानों के लिए भी चिंता का विषय होती हैं। इसलिए, होटल प्रबंधन ने सभी कर्मचारियों को आग से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने का निर्णय लिया है। आग लगने की घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने भी होटल के सुरक्षा मानकों की जांच करने का आश्वासन दिया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और मेहमानों की सुरक्षा सर्वोपरि रहे।