जागरण संवाददाता, वाराणसी। लक्सा थाना क्षेत्र के गिरजाघर स्थित एक होटल के किचन में रविवार को अचानक आग लग गई। किचन से धुआं उठता देख होटल में अफरा-तफरी मच गई। होटल प्रबंधन ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। इस बीच, प्रशिक्षित कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए होटल में रखे फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ी घटना होने से टल गई।

जानकारी के अनुसार, होटल के कर्मचारियों को पहले से ही आग से बचाव का प्रशिक्षण प्राप्त था, जो इस दौरान काम आया। सूचना पर पहुंची पुलिस और भेलूपुर फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की आशंका शॉर्ट सर्किट या गैस लीक से है। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फायर विभाग ने होटल प्रबंधन की सतर्कता की सराहना की।

इस घटना ने होटल प्रबंधन और कर्मचारियों की तत्परता को उजागर किया, जिसने संभावित बड़े हादसे को टाल दिया। आग लगने की घटना के बाद होटल में सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। होटल प्रबंधन ने कहा कि वे आग से सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे और कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देंगे। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया कि सुरक्षा उपायों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे स्थानों पर जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं।