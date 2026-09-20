मंगल का शक्तिशाली 'नीचभंग राजयोग' बदलेगा चार राशियों का भाग्य, काशी के ज्योतिषाचार्यों ने की भविष्यवाणी
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के सेनापति मंगल का कर्क राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए कठिनाई लाएगा, लेकिन ...और पढ़ें
HighLights
मंगल गोचर से 4 राशियों के लिए नीचभंग राजयोग का निर्माण।
वृषभ, कन्या, तुला, कुंभ को धन लाभ, पदोन्नति, कर्ज मुक्ति।
राजयोग प्रभाव बढ़ाने हेतु गणपति स्तोत्र, लाल वस्तुओं का दान।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर का विशेष और गहरा प्रभाव होता है। जहां एक ओर ग्रहों के सेनापति मंगल का कर्क राशि में प्रवेश कुछ लोगों के लिए कठिनाई का समय होता है, वहीं दूसरी ओर कुछ विशेष जन्म राशियों के जातकों के लिए यह 'नीचभंग राजयोग' का दुर्लभ और चमत्कारी संयोग बना रहा है।
जब कोई नीच का ग्रह विशेष ज्योतिषीय नियमों के तहत विपरीत परिस्थितियों से गुजरता है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव समाप्त होकर वह अपार सफलता, मान-सम्मान और धन लाभ देने वाला राजयोग बन जाता है। आइए जानते हैं वे 4 भाग्यशाली राशियाँ, जिनकी जन्मराशि के लिए मंगल का यह गोचर जीवन के बंद दरवाजे खोलने वाला है -
इन 4 भाग्यशाली राशियों के लिए चमकेगी किस्मत
- वृषभ राशि (Taurus): इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर आकस्मिक धन लाभ, रुके हुए कार्यों की पूर्ति और पराक्रम में भारी वृद्धि लेकर आएगा। व्यापार में बड़ा मुनाफा और नौकरी में पदोन्नति के प्रबल योग बनेंगे।
- कन्या राशि (Virgo): कन्या राशि वालों के लिए यह राजयोग शत्रुओं पर विजय और बौद्धिक क्षमता में अभूतपूर्व उछाल लाएगा। कोर्ट-कचहरी या पुराने विवादित मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है।
- तुला राशि (Libra): तुला राशि के जातकों के लिए करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में यह योग राजसी सुख और अधिकार दिलाने वाला साबित होगा। नई जिम्मेदारियों के साथ भूमि, भवन या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है।
- कुंभ राशि (Aquarius): कुंभ राशि वालों के लिए यह नीचभंग राजयोग कर्ज से मुक्ति, पुराने रोगों से राहत और गुप्त धन की प्राप्ति के द्वार खोलेगा। मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा और आप कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे।
राजयोग के प्रभाव को बढ़ाने के अचूक उपाय
इस महा-राजयोग की सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक प्रबल करने के लिए मां कामाख्या और भगवान गणेश का स्मरण करते हुए इन उपायों को अपनाएं:
- नियमित रूप से गणपति स्तोत्र या संकटमोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें।
- मंगलवार के दिन लाल पुष्प अर्पित करें और जरूरतमंदों को अन्न या लाल वस्तुओं का दान करें।
- कठिन गोचर के बीच यह नीचभंग राजयोग इन चार राशियों के जीवन में स्वर्णिम बदलाव लाने की पूरी क्षमता रखता है।