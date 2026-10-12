जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। अश्लील वीडियो बनाने के बाद वायरल करने की धमकी देकर किशोरी का शारीरिक शोषण करने का आरोपित युवक पंकज कुमार सोमवार को लालपुर चट्टी के पास से पुलिस के हत्थे लग गया। युवक को जेल भेज दिया गया।

मिर्जामुराद थानांतर्गत कछवांरोड चौराहा के निकट स्थित एक गांव निवासिनी 17 वर्षीया किशोरी वर्ष-2023-24 में कक्षा 11 में पढ़ती रही। स्कूल के सामने से घर जाते समय गांव का ही रहने वाला पंकज नामक युवक उसे घर छोड़ने की बात कहकर बाइक पर बैठाकर लठिया बाईपास के पास मकान ले गया और धमकी देते हुए जबरन शारीरिक संबंध बनाने के साथ ही अश्लील वीडियो भी बना लिया।

इसके बाद अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए शारीरिक शोषण किया। बीते अगस्त 2025 को युवक पुनः धमका कर उसे लठिया स्थित मकान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। किशोरी ने उक्त बात को जब युवक के पिता से बताई तो वे उल्टे ही धमकी देने लगे। इसके बाद किशोरी की शादी का रिश्ता एक जगह तय हो गया।