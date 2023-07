Gyanvapi Case: तहखानों की जांच में भी सामने आएंगे कई महत्वपूर्ण साक्ष्य, शिवलिंग है तो अरघा भी जरूर मिलेगा

Gyanvapi Case ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सर्वे को मंजूरी दे दी है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच की मंदिर पक्ष की मांग स्वीकार की। अब तहखाने की भी जांच होगी इस जांच में कई अहम साक्ष्य मिल सकते हैं।

तहखानों की जांच में भी सामने आएंगे कई महत्वपूर्ण साक्ष्य, शिवलिंग है तो अरघा भी जरूर मिलेगा

