जागरण संवाददाता, वाराणसी। चौक थाना क्षेत्र के मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने छह नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मारपीट में घायल युवक बेहोश हो गया था। उसे बीएचयू ट्रामा सेंटर ले जाया गया। जहां पीड़‍ित की हालत गंभीर बनी हुई है।

रामगढ़, चंदौली निवासी रमेश सिंह 9 अक्टूबर को अपने बहनोई स्व. बंशनारायण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने मणिकर्णिका घाट आए थे। आरोप है कि वहां उनके भांजे अभिषेक सिंह निवासी गोपपुर, चोलापुर को कुछ लोगों ने मारने की धमकी दी और लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। पिटाई से अभिषेक बेहोश हो गया।