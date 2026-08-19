जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण हरिशचंद्र घाट पूरी तरह जलमग्न हो गया है और गलियों में अंतिम संस्कार का कार्य प्रारंभ हो गया है। जलभराव के कारण शवों के अंतिम संस्कार के लिए स्थान की कमी हो गई है, जिससे लोगों को शवदाह के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है।

गंगा के जलस्तर में वृद्धि ने वाराणसी के घाटों की स्थिति को गंभीर बना दिया है। हरिशचंद्र घाट, जो कि अंतिम संस्कार के लिए प्रमुख स्थानों में से एक है, अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। इस स्थिति के कारण, स्थानीय निवासियों को अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए अन्य विकल्पों की तलाश करनी पड़ रही है।

गंगा की बाढ़ ने न केवल घाटों को प्रभावित किया है, बल्कि आसपास की गलियों में भी जलभराव हो गया है। इस कारण से, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है। लोग अपने मृतकों के शवों को लेकर घाटों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जलभराव के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए कुछ उपाय किए हैं, लेकिन जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण ये उपाय पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं। लोगों को शवदाह के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनके मन में चिंता और तनाव बढ़ रहा है।

लोग एकत्र होकर एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं, ताकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। गंगा की बाढ़ ने वाराणसी के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया है। घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, और लोग अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ हैं।