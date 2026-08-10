वाराणसी में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, (सेवापुरी) वाराणसी। कपसेठी पुलिस मुखवीर की सूचना पर सोमवार को सुंदरपुर कॉलोनी वाजिदपुर उमरपुर थाना कोतवाली जनपद जौनपुर के पास से कई मामले के आरोपीत काफी समय से फरार चल रहे 25 हजार के इनामी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पकड़े गए आरोपी अरविंद तिवारी पुत्र उपेंद्रनाथ तिवारी निवासी सुभाषपुर पाली थाना मडियाहू जनपद जौनपुर के खिलाफ कपसेठी निवासी शिवम सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि आरोपी के परिचित अनुज कुमार ने उसके छोटे भाई की नौकरी लगवाने के लिए अरविंद से मिलवाया था और नौकरी दिलाने के नाम पर विभिन्न किस्तों में करीब आठ लाख रुपए ले लिया था।