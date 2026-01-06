वाराणसी में लोन के बहाने विवाहिता को नशीली दवा खिलाकर दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी (रोहनिया)। विवाहिता को लोन दिलाने का भरोसा देकर विश्वास में लेने के बाद थायराइड की दवा के नाम पर जबरिया नशीली गोलियां खिलाकर दुष्कर्म करने के आरोपित मिल्कीचक निवासी नंदलाल यादव को रोहनिया पुलिस ने सोमवार को मिल्कीचक ओवर ब्रिज से गिरफ्तार किया। पीड़िता ने चार जनवरी को आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

पीड़िता ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि उसकी मुलाकात वर्ष 2019 में एक फाइनेंस कंपनी में नंदलाल से हुई थी। नंदलाल ने उसे पहले लोन दिलाने के नाम पर भरोसे में लिया। जब उसे पीड़िता के थायराइड की बीमारी की जानकारी हुई, तो उसने कहा कि उसके पास अचूक दवा है। बीते जुलाई में उसने थायराइड की दवा के नाम पर कुछ गोलियां खिलाईं, जिसके बाद पीड़िता अचेत पड़ गई। इसका लाभ उठाते हुए नंदलाल ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और इसका वीडियो बना लिया।

आरोपित ने उसी वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर कई बार पीड़िता के साथ ज्यादती की। बीते तीन सितंबर को नंदलाल ने जबर्दस्ती पीड़िता को अपने साथ हिमादी होटल ले जाकर दुष्कर्म किया। इस मामले में इंस्पेक्टर राजू सिंह ने बताया कि केस चार जनवरी को दर्ज हुआ था, जिसके दूसरे ही दिन आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस टीम में दारोगा विशाल कुमार सिंह, दिनेश सिंह, भरत चौधरी और हेड कांस्टेबल अखिलेश कुमार शामिल रहे। इस घटना ने समाज में एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों पर सवाल उठाए हैं। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और समाज में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।