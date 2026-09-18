वाराणसी में घसियारी टोला में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर दी जान, परिवार ने जो बताया वह चौंकाने वाला
वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के घसियारी टोला में पवन यादव (42) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच ...और पढ़ें
HighLights
वाराणसी के घसियारी टोला में पवन यादव ने की आत्महत्या।
मानसिक बीमारी और पारिवारिक विवाद को बताया जा रहा कारण।
पुलिस ने जांच शुरू की, फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। आदमपुर थाना क्षेत्र के घसियारी टोला इलाके में शुक्रवार को पवन यादव (42) पुत्र विक्रम सिंह यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही आदमपुर थाना प्रभारी विमल मिश्र पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पवन मानसिक बीमारी के साथ-साथ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी ग्रसित था।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पवन का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, जिसके कारण उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रह रही थी। इस संबंध में पुलिस ने मृतक की पत्नी को घटना की जानकारी दे दी है। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई और साक्ष्य जुटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया।
पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक पवन यादव के पिता बिजली विभाग में जेई के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। परिवार के सदस्यों के अनुसार, पवन का इलाज काफी समय से चल रहा था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाया।
इस घटना ने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पवन एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था और उसकी इस तरह की आत्महत्या ने सभी को चौंका दिया है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता है, ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि लोग अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात कर सकें और आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकें।