महानगरी एक्सप्रेस का 21 सितंबर से वाराणसी कैंट स्टेशन पर होगा ठहराव, रेलवे बोर्ड ने जारी किया नया शेड्यूल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सात महीने पहले बनारस स्टेशन स्थानांतरित महानगरी एक्सप्रेस का ठहराव 21 सितंबर से कैंट स्टेशन पर शुरू हो जाएगा। ये ट्रेन यहां दोनों दिशाओं में पांच मिनट के लिए रुकेगी।

यात्रियों की परेशानी को देखते हुए जनप्रतिनिधियों से लगायत रेल यूनियनों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड समेत अन्य उच्चाधिकारियों को पत्र लिखे। प्रमुख सामाजिक संगठनों ने भी इस ट्रेन का कैंट स्टेशन पर ठहराव करने की पुरजोर मांग उठाई।