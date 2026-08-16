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डेट‍िंग एप से मि‍लने को लडकी ने भदोही से बनारस बुलाया, अपहरण करने के बाद 20 हजार रुपये लूट ल‍िए

By Sujeet SinghEdited By: Abhishek sharma
Updated: Sun, 16 Aug 2026 11:07 AM (IST)

वाराणसी में डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती कर एक युवक को बुलाया गया, फिर उसका अपहरण कर मारपीट की गई और 20,000 रुपये की रंगदारी वसूली गई। भदोही के पीड़ित ने कपसेठी थाने में शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

डेटिंग ऐप पर दोस्ती पड़ी भारी, वाराणसी में युवक का अपहरण कर 20 हजार लूटे।

डेटिंग ऐप पर दोस्ती पड़ी भारी, वाराणसी में युवक का अपहरण कर 20 हजार लूटे।

HighLights

  1. डेटिंग ऐप से बुलाकर युवक का अपहरण।

  2. मारपीट कर 20,000 रुपये की रंगदारी वसूली।

  3. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जागरण संवाददाता, वाराणसी (सेवापुरी)। डेट‍िंंग एप के माध्‍यम से प्रेम की पींगें बढ़ाना खतरे से खाली नहीं है। बनारस में एक ऐसा ग‍िरोह काम कर रहा है जो डेट‍िंंग एप के नाम से म‍िलने के नाम पर बुलाकर अपहरण करके लूट की घटना को अंजाम दे रहा है। ऐसा ही मामला कपसेठी का मामला सामने आया है जहां एक भदोही के युवक को बुलाकर अपहरण करके लूट ल‍िया गया।       

कपसेठी थाना क्षेत्र के इसरवार गांव में डेटिंग ऐप के माध्यम से दोस्ती कर झांसे में लेने और फिर ब्लैकमेलिंग कर ऑनलाइन पैसे ऐंठने का एक गंभीर मामला सामने आने के बाद पुल‍िस ने अभ‍ियोग पंजीकृत क‍िया है। कपसेठी थाना क्षेत्र में चौरी बाजार के एक युवक को मिलने के बहाने बुलाकर बंधक बनाया गया, मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी देकर उससे 20,000 रुपये की रंगदारी वसूल की गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

भदोही जिले के चौरी थानांतर्गत ग्राम माधोरामपुर के निवासी प्रेम कुमार मौर्या ने तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि अपने मोबाइल में ग्राइंडर (Grindr) ऐप डाउनलोड किया था। ऐप पर 'Hey' नाम की आईडी के यूजर ने उन्हें लगातार मैसेज करके मिलने के लिए बुलाया। गत 10 अगस्त 2026 को झांसे में आकर पीड़ित चौरी बाजार मिलने पहुंचा।

बताया क‍ि वहां से आरोपी ने पीड़ित को अपनी बाइक पर बैठाकर कपसेठी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम इसरवार ले गया। आरोपी उसे श्मशान घाट के पास बने एक सुनसान कमरे में ले गया और अंदर बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के कुछ ही देर बाद 3-4 अन्य लोग वहां पहुंचे और दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलते ही सभी लोगों ने पीड़ित के साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए 20,000 रुपये की मांग की।

घटना के दौरान आरोपी एक-दूसरे को 'नितिन' नाम से संबोधित कर रहे थे। डर के मारे पीड़ित ने अपने परिजनों से अपने बैंक खाते में पैसे मंगाए। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित का मोबाइल छीनकर 3-4 बार में कुल 20,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया।

धमकी देकर पीड़ित को छोड़ दिया गया। पैसे ट्रांसफर करने के बाद दो आरोपी पीड़ित को बाइक पर बैठाकर कालिका धाम मंदिर के पास छोड़ गए और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। लोक-लाज के डर से पीड़ित ने शुरुआत में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में हिम्मत जुटाकर 15 अगस्त 2026 को दोपहर बाद कपसेठी थाने में तहरीर दी।

कपसेठी थानाध्यक्ष विकास मौर्य ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपितों की तलाश शुरू कर दी गई है। इसमें और भी लोग शामिल हैं, उनकी तलाश की जा रही है। यह घटना न केवल ऑनलाइन डेटिंग के खतरे को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे कुछ लोग दूसरों को धोखा देकर उनके साथ अपराध कर सकते हैं।

पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।इस प्रकार के मामलों में जागरूकता और सतर्कता बेहद आवश्यक है, ताकि लोग ऐसे धोखाधड़ी के मामलों का शिकार न हों। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें।