वाराणसी में प्रेमी युगल ने पुलिस थाने में रचाई शादी, पंचायत के बाद स्वजन ने जताई रजामंदी
मिर्जामुराद थाने में एक प्रेमी युगल ने शादी का फैसला किया, जिनके दो साल से प्रेम संबंध थे और यह ...और पढ़ें
HighLights
प्रेमी युगल ने मिर्जामुराद थाने में शादी का फैसला किया।
अंतरजातीय प्रेम प्रसंग, परिवार पहले सहमत नहीं थे।
पंचायत के बाद परिवारों ने शादी के लिए सहमति दी।
जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। मिर्जामुराद क्षेत्र के करधना पुलिस चौकी अंतर्गत एक गांव के युवक और एक अंतरजातीय युवती ने मंगलवार की दोपहर थाने पहुंचकर शादी रचाने का निर्णय लिया। दोनों के स्वजनों को बुलाया गया, और पंचायत के बाद अंततः स्वजन दोनों की शादी के लिए रजामंद हो गए।
युवक और युवती के बीच प्रेम-प्रसंग पिछले दो वर्षों से चल रहा था। हालांकि, मामला अंतरजातीय होने के कारण दोनों के परिवार शादी के लिए सहमत नहीं हो रहे थे। स्वजनों की असहमति के चलते, प्रेमीयुगल ने लगभग एक माह पूर्व मुंबई भागने का निर्णय लिया। मुंबई में रहने के बाद, दोनों वाराणसी आकर शिवपुर में रहने लगे और फिर शादी करने के लिए मिर्जामुराद थाने पहुंचे।
जब पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली, तो उन्होंने दोनों के स्वजनों को बुलाया। पंचायत के दौरान, दोनों परिवारों ने आपस में बातचीत की और अंततः प्रेमीयुगल की शादी कराने का निर्णय लिया। स्वजनों द्वारा जल्द ही शादी कराने की बात होने पर प्रेमीयुगल थाने से निकलकर शिवपुर चले गए। दोनों बालिग हैं और अपने फैसले के प्रति दृढ़ हैं।
इस घटना ने यह दर्शाया कि प्रेम और विवाह के लिए परिवारों की सहमति कितनी महत्वपूर्ण होती है, विशेषकर जब मामला अंतरजातीय हो। हालांकि, इस प्रेम कहानी ने यह भी साबित किया कि सच्चे प्रेम के आगे पारिवारिक बाधाएं भी टिक नहीं पातीं।
प्रेमीयुगल की यह कहानी समाज में प्रेम और विवाह के प्रति बदलते दृष्टिकोण को दर्शाती है। आज के समय में, युवा पीढ़ी अपने प्यार के लिए लड़ने को तैयार है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से हो। यह घटना न केवल प्रेम की जीत है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि समाज में बदलाव की आवश्यकता है, ताकि प्रेमी युगल बिना किसी डर के अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकें।