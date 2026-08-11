जागरण संवाददाता, वाराणसी। लाल बहादुर शास्‍त्री अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी में मंगलवार को रनवे पर समस्‍या होने और उसी समय इंड‍िगो के व‍िमान का समय होने से आनन फानन हड़कंप मच गया। इस दौरान इंड‍िगो का व‍िमान उतरने ही वाला था क‍ि रनवे की स्‍थ‍ित‍ि भांप कर दोबारा हवा में उड़ गया। इस दौरान व‍िमान में सवार 154 यात्र‍ियों की जान दांव पर लग गई थी। हालांक‍ि शाम चार बजे तक व‍िमानों का संचालन बहाल हो गया था।

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार दोपहर में इंडिगो की फ्लाइट 6 ई 5025 दिल्ली से लैंड होने ही वाली थी क‍ि उसी समय पायलट को रनवे स्ट्रिप विजुएल नहीं होने और रनवे की गिट्टी भी उभरी होने से व‍िमान उड़ गया। इस हादसे के बाद लैंड कर रही फ्लाइट ने टच एंड गो की स्थिति में वापस उड़ान भर लिया और विमान को लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया। वहीं एयरपोर्ट पर व‍िमानों की स्‍थ‍िति‍ स्‍पष्‍ट नहीं होने से यात्री भी परेशान रहे।

बताया गया क‍ि विमान में 154 यात्री सवार थे। सभी यात्री बाल-बाल बच गए। यदि विमान ऐन वक्त पर टेक ऑफ़ नहीं होता तो किसी बड़ी घटना से इंकार नहीं किया जा सकता है। वहीं वि‍मान यात्रि‍यों के पर‍िजन भी व‍िमान के आने की बात जानकार इंतजार करते रह गए और व‍िमान हवा में उड़ गया। व‍ि‍मान की स्‍थ‍िति‍ के बारे में जानने के बाद पर‍िजनों में च‍िंता की स्‍थ‍ित‍ि रही।

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दोपहर में उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब रनवे मेंटेनेस के चलते रनवे स्ट्रिप विजुएल नहीं हो रही थी। रनवे की गिट्टी भी उभरी होने से एयरपोर्ट का मुख्य रनवे करीब तीन घंटे के लिए बंद करना पड़ा। इस दौरान सुरक्षा और विमान संचालन मानकों को ध्यान में रखते हुए हवाई यातायात अस्थायी रूप से एयरपोर्ट पर बाधित रहा।

खबरें और भी







पायलट ने एटीसी को दी सूचना बताया गया क‍ि पायलट ने एटीसी को सूचना दी कि रनवे स्ट्रिप विजुएल नहीं हो रही है और रनवे की गिट्टी भी उभरी हुई है। इसलिए, ऐसी स्थिति में लैंड करना संभव नहीं है। जिसके बाद विमान डायवर्ट होकर लखनऊ चला गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उस जगह का निरीक्षण किया और छतिग्रस्त रनवे को दुरुस्त करने के लिए दो घंटे तक विमानों का परिचालन बंद रखा। इस दौरान कई फ्लाइट डायवर्ट कर दी गई वहीं गाजियाबाद की उड़ान रद कर दी गई। हालांक‍ि ट्रक पलटने की घटना से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इंकार किया है और इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

व‍िमान सेवाओं को डायवर्ट क‍िया गया अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर करीब एक बजे रनवे को पूरी तरह से संचालन योग्‍य बनाने के ल‍िए दो घंटे के लिए बंद करना पड़ा। इस अवधि के दौरान वाराणसी आने वाली कई उड़ानों को उनके गंतव्य से डायवर्ट करना पड़ा। विशेष रूप से अहमदाबाद और नवी मुंबई (मुंबई क्षेत्र) से वाराणसी आ रही विमान सेवाओं को नजदीकी वैकल्पिक हवाई अड्डों अयोध्या और लखनऊ की ओर मोड़ा गया।

इसके साथ ही गाजियाबाद से आने वाली उड़ान रद करनी पड़ गई। वहीं वाराणसी से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट भी काफी विलंबित हुई है।इसके अलावा इसका असर अन्य उड़ानों पर भी पड़ा है। जिससे यात्रियों और उनको लेने व छोड़ने आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

एयरपोर्ट निदेशक ने बताया एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने बताया कि एयरपोर्ट पर रनवे एक्सटेंशन का निर्माण कार्य चल रहा है। रात में निर्माण सामग्री लेकर डंपरों की आवाजाही होती है। डंपरों के टायरों पर लगे कीचड़ के कारण रनवे स्ट्रिप की दृश्यता कम हो गई थी। वहीं, ओवरलोडेड डंपरों से कुछ गिट्टियां रनवे पर गिर गई थीं। इस कारण दोपहर करीब एक बजे रनवे बंद कर मरम्मत और सफाई शुरू कराई गई। इस दौरान तीन उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। एक उड़ान निरस्त हुई, जबकि तीन विलंबित रहीं। इससे यात्रियों और उन्हें लेने पहुंचे स्वजन को परेशानी हुई। शाम चार बजे विमान लैंड होने के साथ ही संचालन सामान्य हो गया।

एयरपोर्ट पर यात्र‍ियों में च‍िंंता एयरपोर्ट पर रनवे के पास रनवे स्ट्रिप विजुएल नहीं होने और रनवे की गिट्टी उभरी होने की जानकारी सामने आने के बाद एयरपोर्ट अथॉर‍िटी के हाथ पांव फूल गए। इसी दौरान इंड‍िगो का व‍िमान उतरने को था क‍ि रनवे की स्‍थ‍ित‍ि जानने के बाद व‍िमान टच एंड गो कर हवा में उड़ गया। इस दौरान व‍िमान के जमीन टच करने और उड़ जाने की बात जानकारी या‍त्र‍ियों में भी अफरातफरी की स्‍थि‍त‍ि रही।