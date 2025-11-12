मऊ में पूर्व सांसद के पुत्र की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, मऊ। मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र में पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान के बेटे इंद्रमोहन चौहान की जहर देकर की गई हत्या के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो जनार्दन प्रसाद यादव ने दोषी को आजीवन कारावास व पचास हजार जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह मामला 16 अगस्त 2012 का है। तेरह साल पुराने मामले के अनुसार मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र की जमालपुर निवासिनी गायत्री देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसका आरोप है कि उसके पति इंद्रमोहन चौहान को फरीदपुर निवासी अरूण कुमार मौर्य अपने साथ मुहम्मदाबाद रोडवेज ले गया और वहीं एक होटल में उसे खाने में जहर दे दिया। उसकी हालत खराब होने पर घर के पास लाकर छोड़ दिया।

उसे होटल में खिलाते पिलाते लोगों ने देखा था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। न्यायालय ने इस मामले में विचारण के उपरांत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की गहन समीक्षा के उपरांत निर्णय सुनाया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोषी को कम से कम सजा देने का अनुरोध किया।