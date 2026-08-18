वाराणसी एयरपोर्ट पर गोली चलने की घटना से सीखा सबक, अब अलग केबिन में होगी शस्त्र की जांच

जागरण संवाददाता, वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के स्क्रीनिंग जोन में रविवार सुबह आजमगढ़ निवासी शिवसेना नेता और मुंबई के पूर्व पार्षद कमलेश राय की लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे में दो कर्मचारी घायल हुए।

इसके बाद एयरपोर्ट की ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली एएआइ कार्गो लाजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआइसीएलएएस) के अधिकारियों ने एयरपोर्ट के निदेशक पुनीत गुप्ता के साथ बैठक की। इस बैठक में एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि शस्त्र की जांच के लिए एक अलग आइसोलेशन रूम बनाया जाएगा। इसके साथ ही नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया है। कमलेश राय लोडेड पिस्टल और 22 कारतूस लेकर टर्मिनल भवन तक पहुंच गए, जबकि उस समय वहां लगभग 300 लोग मौजूद थे। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल बाहरी प्रवेश गेट से टर्मिनल तक निगरानी व्यवस्था को लेकर उठ रहा है।

मौजूदा व्यवस्था में टर्मिनल के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच मुख्यतः टिकट और पहचानपत्र के सत्यापन तक सीमित है। बाहरी प्रवेश गेट पर सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं हैं, जिससे वाहन बिना प्रभावी जांच के टर्मिनल भवन के गेट तक पहुंच जाते हैं। पार्किंग चेकपोस्ट पर ठेकेदार के कर्मचारी वाहन रोककर पर्ची देते हैं, लेकिन इसके बाद कोई जांच नहीं होती।

यात्री पार्किंग से टिकट और आइडी दिखाकर टर्मिनल भवन में प्रवेश करते हैं, जबकि इस मार्ग पर मेटल डिटेक्टर या सामान की जांच की व्यवस्था नहीं है। शस्त्र की जांच के लिए सुरक्षित स्थान और सैंडबैग जैसे इंतजाम भी आवश्यक हैं, जो वाराणसी एयरपोर्ट पर नहीं हैं। इस घटना ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी सवाल उठाए हैं कि उन्हें शस्त्र, चैंबर और कारतूस की स्थिति पहचानने तथा आकस्मिक फायरिंग रोकने का कितना व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया है।