स्मार्टफोन का कम से कम प्रयोग न्यूरो की बीमारियों के लिए होता है अधिक लाभदायक

जागरण संवाददाता, वाराणसी। असंतुलित और अनियमित आहार खाने से 60 से 70 प्रतिशत बीमारियां प्रवेश करती हैं। नियमित व्यायाम, योग और संतुलित आहार से आप आधे से ज्यादा रोगों को अपने से दूर रख सकते हैं। समय से सोना और उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। साथ ही स्मार्टफोन का कम से कम प्रयोग भी न्यूरो की बीमारियों के लिए लाभदायक होता है।

स्पाइन में हल्का दर्द महसूस हो रहा है तो चिकित्सकीय सलाद के बाद भुजंगआसन, नौकाआसन, मर्कटआसन से काफी लाभ होता है। सर्द दर्द और तनाव, अवसाद की समस्या का निवारण चिकित्सक से मिलने के बाद प्राणायाम और मेडिटेशन से हो सकता है।

दैनिक जागरण के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘हेलो जागरण’ में बुधवार को सर सुंदरलाल बीएचयू के वरिष्ठ न्यूरोलाजिस्ट प्रो. अभिषेक पाठक मौजूद रहेंगे। आप उनसे न्यूरोलाजिस्ट मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से जुड़ी बीमारियों के निदान और इलाज, सिरदर्द, मिर्गी, लकवा और भूलने की बीमारी समेत अन्य संबंधित जानकारी ले सकते हैं। साथ ही बचाव व उपचार के बारे में भी पूछ सकते हैं।

दाहिना कूल्हा ऊपर की तरफ उठाने में दर्द होता है। साथ ही पैर के घुटने के पीछे नसों में दर्द रहता है क्या करें? कमलेश कुमार (बलिया) - कमर की नसों में दबाव या एक तरीके के गठिया की संभावना रहती है तो सबसे पहले न्यूरोलाजिस्ट से मिलकर एमआरआइ जांच करानी होगी। जांच के आधार पर आगे का इलाज किया जाएगा। मेरी उम्र 70 वर्ष है। खाना-खाने के बाद जलन होता है क्या करें? रामदेव गुप्त औड़िहार (गाजीपुर)

- पेट संबंधित समस्या है। संभव: गैस की समस्या है। इसके लिए गैस्ट्रोइंट्रोलाजिस्ट से मिलकर इलाज कराना होगा। रीढ़ की हड्डी एल-3 और एल-4 में गैप है। आठ माह से ले रहे हैं, लेकिन चलने फिरने की समस्या बना है। चलते समय लगता है कि गिर जाएंगे? प्रेम नाथ मिश्रा (भदोही) - अगर यह कमर दर्द की समस्या लंबे समय से है और दबाव ज्यादा नहीं है। साथ ही पैरों में कोई कमजोरी नहीं है तो एक्सरसाइज और कुछ दवाइयों से छह माह में यह ठीक हो सकता है। हालांकि दवाई और एक्सरसाइज का चयन अपने डाक्टर से मिलकर करें।

मेरी उम्र 59 वर्ष है। पलथी मारकर बैठते हैं तो दाएं पैर के पिछले हिस्से में दर्द होता है और झुनझुनी पकड़ लेती है। बीपी, शुगर की दवा दो साल से ले रहे हैं क्या करें? हरिशंकर पांडेय (गाजीपुर) - डायबिटीज के मरीजों में डायबिटिक न्यूरोपैथिक की संभावना रहती है। साथ में कमर में नस दब रही हो तब भी झुनझुनी या दर्द महसूस हो सकता है। इसमें एक बाद न्यूरो डाक्टर से मिलकर इलाज करा लीजिए। मेरी उम्र 68 साल है। मस्तिष्क भारी सा लग रहा है क्या करें? अरविंद कुमार सिंह (जौनपुर) -इस उम्र में सर में भारीपन के कई कारण हो सकते हैं जिसमें हाइपर टेंशन एक मुख्य कारण है। इसमें ब्लड और सीटी स्कैन के आधार पर दवाई दी जाती है। मेरी उम्र 55 वर्ष है। दस दिन पहले कान में दर्द हो रहा था। अब सर के नस में दर्द हो रहा है और मुख चलाने में दिक्कत महसूस हो रही है क्या करें? अनिल कुमार गुप्ता (बलिया) - जबड़े की समस्या से लेकर कान की समस्या तक में ऐसी तकलीफ हो सकती है। एक बार न्यूरो चिकित्सक से मिलकर जांच और इलाज कराएं। मेरी उम्र 78 वर्ष है। कमर में दाएं तरफ और सर में दर्द रहता है। चलने में दिक्कत होती है छड़ी के सहारे चलते है, आराम कैसे मिलेगा? बीपी यादव (मऊ) - कमर में नस का दबाव हो सकता है। साथ में ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। इसमें कमर के लिए एक्सरे और ब्लड प्रेशर की जांच के बाद ही चिकित्सीय सलाह लेना उचित होगा। मेरी उम्र 88 वर्ष है। सर के पिछले भाग में आठ साल से अचानक दर्द और जलन होता है क्या करें? अरुणा देवी (गिलट बाजार) - यह सर्वाइकल या उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन और ब्लड प्रेशर जांच के बाद दवाई शुरू करें। मेरी उम्र 65 वर्ष है। गर्दन से लेकर कमर तक नसें काम नहीं कर रही हैं क्या करें? हवलदार (संकटमोचन) - यह गंभीर समस्या है इसके लिए एक तुरंत न्यूरोलाजिस्ट से परामर्श लें। मेरी उम्र 40 वर्ष है सर्वाइकल की समस्या है क्या करें? अरुण कुमार (बलिया) - सर्वाइकल या माइग्रेन का दर्द सर और गर्दन में रहता है। प्राणायाम और एक्सरसाइज से यह समस्या दूर हो सकती है, लेकिन चिकित्सीय परामर्श आवश्यक है। मेरी उम्र 75 वर्ष है। गर्दन में तकलीफ रहती है घुमाते समय दर्द बना रहता है? बिमल मोहन (भोजूबीर) - यह सर्वाइकल की समस्या लग रही है और बढ़ती उम्र के साथ गर्दन की मांसपेशियां जकड़ने लगती हैं। कुछ दवाइयों और नियमित गर्दन के व्यायाम से इसका निदान हो सकता है। फिर भी एक बार चिकित्सीय परामर्श ले लें।

मेरी उम्र 83 वर्ष है। सीटू-7 सर्वाइकल का आपरेशन कराए थे। अभी दोनों हाथों और एक पैर में झंझनाहट की समस्या बनी हुई है? पवन श्रीवास्तव (सोनातालाब) - आपरेशन के बाद सर्वाइकल एमआरआइ आवश्यक होती है यह जानने के लिए आपरेशन से यह दबाव कम हुआ या नहीं। इसके बाद ही आगा का चिकित्सीय सुझाव दिया जा सकता है। मेरी उम्र 34 वर्ष है। पैरों में सूजन रहता है मालिश करते हैं तो ठीक हो जाता है यह कौन सी समस्या है? रोहित मिश्रा (शिवपुर) - शरीर की कई बीमारियों में मुख्यत: गुर्दा और लिवर, हार्ट की समस्या से यह तकलीफ हो सकती है। इस लिए एकबार इनकी जांच कराना आवश्यक है। आपरेशन से बच्चा हुआ था। 14 साल से दवा करा रहे है। सप्ताह में एक बार पुरी बाडी सायलेंट हो जाती है क्या करें? जेपी शर्मा (भदोही) - यह नस संबंधित गंभीर समस्या हो सकती है एक बार बीएचयू के न्यूरोलाजी विभाग में आकर दिखा लीजिए। मेरी उम्र 60 साल है। पारिवारिक कारणों से मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है? मनोज कुमार (आजमगढ़) - यह डिप्रेशन या स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। इसमें साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलाजिस्ट से मिलकर परामर्श लें। मेरी उम्र 65 वर्ष है। न्यूरो रोग में कौन-कौन सी बीमारी आती है। प्रेम नारायण जायसवाल (मऊ) -न्यूरोलाजिस्ट मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से जुड़ी बीमारी, सिरदर्द, मिर्गी, लकवा और भूलने की बीमारी समेत न्यूरो संबंधित बीमारी है। इसके लिए बीएचयू में सभी तरह की इलाज की सुविधा मौजूद है। लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज कराएं।