'साहब! लेखपाल ने लगा दी गलत रिपोर्ट', पोखरी पर अतिक्रमण की शिकायत; SDM ने दिए जांच के आदेश

जागरण संवादसूत्र, राजातालाब : संपूर्ण समाधान दिवस पर शनिवार को तहसील राजातालाब पर नवागत उपजिलाधिकारी कंडारकर कमल किशोर देव भूषण ने लोगों की समस्याएं सुनीं। सिरहिरा के सुभाष चंद्र शुक्ला ने सरकारी पोखरी पर अतिक्रमण की शिकायत रखते हुए कहा कि इसे अमृत सरोवर में शामिल किया गया था। अतिक्रमण की शिकायत पर लेखपाल ने गलत रिपोर्ट लगा दी। उप जिलाधिकारी ने शिकायत की जांच का निर्देश दिया। गांव के व्यक्ति द्वारा जबरन निर्माण का आरोप संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान डोमैला गांव के शशि कुमार बिंद ने भूमि पर गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा जबरिया निर्माण कराने, ऊपरवार गांव के श्यामसुंदर सरोज ने खेत के किनारे लगे पत्थर को उखाड़कर पड़ोसी द्वारा फेंके जाने व जान से मारने की धमकी की शिकायत की। वहीं सदर तहसील में मुख्य राजस्व अधिकारी अरुण सिंह ने फरियादियों की शिकायत सुनी। पुलिस और राजस्व से जुड़े 156 शिकायतों में नौ का मौके पर निस्तारण किया व शेष संबंधित विभागीय अधिकारियों को समय से निस्तारित करने के लिए सौंपा। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वकीलों ने डीएम को सौपा पांच सूत्रीय मांग पत्र तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर विधायक व डीएम को वकीलों ने पत्रक देकर 5 सूत्रीय अपनी मांग रखी। इसमें तहसील परिसर को जलजमाव मुक्त करने, हनुमान मंदिर के पास हाई मास्ट लगाने, लाइब्रेरी भवन पर सोलर लाइट लगाने, वाराणसी जौनपुर मार्ग से पिंडरा तहसील मोड़ पर जेब्रा क्रासिंग बनवाना शामिल रहा। विधायक व डीएम ने मांग पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तहसील बार अध्यक्ष राजेश पटेल, महामंत्री श्याम मोहन उपाध्याय, शिवपूजन सिंह, मनोज शुक्ला, शिवपूजन सिंह आदि शाामिल रहे।

