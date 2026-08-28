लास्ट-मिनट गिफ्टिंग हो गई आसान, ई-कामर्स ने त्योहारों को बना दिया और भी शानदार
रक्षा बंधन पर प्रीमियम फैशन, ब्यूटी और ज्वेलरी सहित 1500 से अधिक राखियों की 30 मिनट में डिलीवरी की सुविधा ...और पढ़ें
HighLights
मिंत्रा एम-नाउ पर 30 मिनट में गिफ्ट डिलीवरी।
रक्षा बंधन के लिए 1500 से अधिक राखियां उपलब्ध।
प्रीमियम फैशन, ब्यूटी, ज्वेलरी उत्पादों की खरीदारी।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। त्योहारों को ई कामर्स प्लेटफार्म काफी सरल बना चुके हैं। जैसे इस बार रक्षा बंधन के अवसर प्रीमियम फैशन, ब्यूटी, ज्वेलरी, वॉच, परफ्यूम और एक्सेसरीज की डिलीवरी मात्र 30 मिनट के अंदर हो जाएगी। रक्षा बंधन का त्योहार मनाने के लिए इस संग्रह में 1500 से ज्यादा राखियां भी शामिल हैं।
रक्षा बंधन के लिए पर मिंत्रा एम-नाउ पर फेस्टिव फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ-साथ वॉच, एक्सेसरीज और राखी ग्राहक आसानी से खरीद सकते हैं। बडे़ ब्रांंडों में लिबास, मान्यवर, इंडो इरा, बीबा, ट्रू ब्राउन के प्रोडक्ट आप आसनी से त्योहार मनाने के लिए अंतिम मिनट में भी सबसे बेहतर तरीके से पा सकते हैं।
त्योहारों के मौके पर वाइएसएल, एस्टी लॉडर, फॉरेस्ट एसेंसियल्स आदि प्रोडक्ट रक्षा बंधन के अवसर पर बहनों को तोहफे में देनेका शानदार गिफ्ट हो सकता हैं। इसलिए मिंत्रा नाउ पर ब्यूटी ऑफ जोसेऑन, कैरोलीना हेरेरा, प्राडा और विक्टोरियाज सीक्रेट जैसे उत्पाद खरीद सकते हैं।
जबकि बहनें अपने भाई के लिए टाइटन, टाइमेक्स, अरमानी एक्सचेंज और कैल्विम क्लीन के साथ टामी हिलफिगर की घडियां भी खरीदी जा सकती हैं। राखियों के कलेक्शन में चांदी की राखी के साथ-साथ जीवा, पामोनास और जावेरी पर्ल्स के उत्पाद भी त्योहार की रौनक बढ़ाने वाले तोहफे हो सकते हैं। वहीं आल्डो, चुंंबक, गेस, हाइडसाइन, लव मोशिनो और थिएटर के हैंडबैग्स एवं एक्सेसरीर के संग्रह गिफ्ट्स के तौर पर चुने जा सकते हैं।
ग्राहकों के लिए मिंत्रा एम-नाउ की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि अंतिम मिनट में भी बेहतरीन गिफ्ट खरीदना अब संभव बन चुका है। फिलहाल यह सेवा बैंगलुरू, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, पटना, जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद में उपलब्ध है।