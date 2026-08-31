पूर्वांचल में आयुष्मान कार्ड के लाखों आवेदन अभी भी पेंडिंग, मीरजापुर में सबसे ज्यादा दबाव

जागरण संवाददाता, वाराणसी। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी। धीरे-धीरे आठ साल बीत चुके हैं। इसके बावजूद योजना का शत प्रतिशत लाभार्थियों का कार्ड नहीं बन पाया है। पूर्वांचल के जिलों में आयुष्मान योजना के तहत लाखों आवेदन अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं।

आजमगढ़, मीरजापुर और वाराणसी मंडल के 10 प्रमुख जिलों में कुल मिलाकर लगभग दो लाख से अधिक आवेदन लंबित हैं। सबसे ज्यादा पेंडेंसी मीरजापुर में दर्ज की गई है, जहां 53,641 आवेदन अभी तक निस्तारित नहीं हो पाए हैं। इसके बाद जौनपुर में 39,832 और बलिया में 20,323 आवेदन पेंडिंग हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि जौनपुर प्रदेश में दूसरे और पूर्वांचल में पहले स्थान पर होने के बावजूद करीब 40 हजार आवेदन लंबित हैं। वहीं मीरजापुर, जो पूर्वांचल में छठे स्थान पर है, पेंडेंसी के मामले में सबसे आगे है।



पूर्वांचल के जिलों की यह है स्थिति

जिला - आवेदन - बने कार्ड

जौनपुर - 15,17,190 - 14,72,948

आजमगढ़ - 13,99,908 - 13,72,470

वाराणसी - 13,24,538 - 13,02,475

बलिया - 11,04,204 - 10,82,593

गाजीपुर - 10,07,398 - 9,85,524

मीरजापुर - 9,23,362 - 8,68,173

मऊ - 7,60,124 - 7,47,508

चंदौली - 6,21,160 - 6,09,324

सोनभद्र - 5,57,219 - 5,40,073

भदोही - 4,94,937 - 4,83,109

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पूर्वांचल में आयुष्मान कार्ड निरस्त और लंबित

जिला - निरस्त - लंबित

जौनपुर - 4,410 - 39,832

आजमगढ़ - 8,419 - 19,019

वाराणसी - 6,658 - 15,405

बलिया - 1,288 - 20,323

गाजीपुर - 3,809 - 18,065

मीरजापुर - 1,548 - 53,641

मऊ - 953 - 11,663

चंदौली - 946 - 10,890

सोनभद्र - 579 - 16,567

भदोही - 3,522 - 8,306

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प्रदेश में रैंक

जिला - रैंक

जौनपुर - 02

आजमगढ़ -04

वाराणसी - 07

बलिया - 16

गाजीपुर - 23

मीरजापुर - 29

मऊ - 41

चंदौली - 48

सोनभद्र - 53

भदोही - 60

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पूर्वांचल में रैंक

जिला - रैंक

जौनपुर - 01

आजमगढ़ -02

वाराणसी - 03

बलिया - 04

गाजीपुर - 05

मीरजापुर - 06

मऊ - 07

चंदौली - 08

सोनभद्र - 09

भदोही - 10

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कार्ड है लंबित