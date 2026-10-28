आईआईटी बीएचयू के दीक्षांत में कुमार मंगलम बिरला होंगे मुख्य अतिथि, मेधावियों को दिए जाएंगे 97 गोल्ड मेडल

जागरण संवाददाता, वाराणसी। आईआईटी बीएचयू के 15वें दीक्षांत समारोह में 2048 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। 31 अक्टूबर को स्वतंत्रता भवन में होने वाले समारोह में आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला मुख्य अतिथि होंगे। संस्थान के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने बुधवार को प्रेसवार्ता में दीक्षांत समारोह की तैयारियों और उपलब्धियों की जानकारी दी।

इस वर्ष छह श्रेणियों में उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इनमें बीटेक के 1106, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री के 385, एमटेक/एमफार्मा के 322, पीएचडी के 182, एमएससी के 39 और बीआर्क के 14 विद्यार्थी शामिल हैं। मेधावियों को मिलेंगे 97 गोल्ड मेडल समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 97 गोल्ड मेडल, दो सिल्वर मेडल और 25 नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कुल 62 विद्यार्थियों को विभिन्न सम्मानों के लिए चुना गया है, जिनमें कई एक से अधिक पुरस्कार प्राप्त करेंगे। इनमें एक प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल और दो डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल शामिल हैं।