जागरण संवाददाता, वाराणसी। आदमपुर क्षेत्र में पत्‍थर से कूचकर एक व्‍यक्‍ति की हत्‍या और दो अन्‍य को घायल करने के मामले में पुल‍िस ने शन‍िवार की दोपहर काशी स्टेशन के निकट मुठभेड़ कर बदमाश को पकड़ ल‍िया। जानकारी के अनुसार, वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच में हत्‍यारोपी ताजिम की वहां मौजूदगी का पता चला।

पुलिस ने ताजिम को पकड़ने की तैयारी की, इसी बीच वह भागने लगा। आदमपुर पुलिस और एसओजी की टीम ने उसे घेर लिया। घिरने पर ताजिम ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान ताजिम के पैर में गोली लग गई और वह मौके पर गिर पड़ा। बताया गया कि उसने हेड कांस्‍टेबल अजय विक्रम का असलहा छीन लिया था। गोली लगने के बाद ताजिम को तुरंत अस्‍पताल ले जाया गया।

पुलिस ने बताया कि ताजिम की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी और उसे अदालत में पेश किया जाएगा। इस मुठभेड़ ने यह साबित कर दिया है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई करने के लिए तत्‍पर है। वाराणसी में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने अपनी रणनीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है।