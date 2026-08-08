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    वाराणसी में हत्‍यारोपी ने पुल‍िस से असलहा छीना तो मुठभेड़ में पकड़ा गया, सीसीटीवी से हुई श‍िनाख्‍त

    By Rakesh SrivastavaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 05:20 PM (GMT+05:30)

    वाराणसी में आदमपुर क्षेत्र के हत्यारोपी ताजिम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज से पहचान के बाद भागने की कोशिश में उसने पुलि ...और पढ़ें

    वाराणसी में हत्यारोपी ताजिम पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, सीसीटीवी से हुई थी पहचान।

    वाराणसी में हत्यारोपी ताजिम पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, सीसीटीवी से हुई थी पहचान।

    HighLights

    1. आदमपुर हत्यारोपी ताजिम पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार।

    2. सीसीटीवी फुटेज से हुई थी आरोपी की पहचान।

    3. पुलिस पर गोली चलाने के बाद पैर में लगी गोली।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। आदमपुर क्षेत्र में पत्‍थर से कूचकर एक व्‍यक्‍ति की हत्‍या और दो अन्‍य को घायल करने के मामले में पुल‍िस ने शन‍िवार की दोपहर काशी स्टेशन के निकट मुठभेड़ कर बदमाश को पकड़ ल‍िया। जानकारी के अनुसार, वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच में हत्‍यारोपी ताजिम की वहां मौजूदगी का पता चला।

    पुलिस ने ताजिम को पकड़ने की तैयारी की, इसी बीच वह भागने लगा। आदमपुर पुलिस और एसओजी की टीम ने उसे घेर लिया। घिरने पर ताजिम ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान ताजिम के पैर में गोली लग गई और वह मौके पर गिर पड़ा। बताया गया कि उसने हेड कांस्‍टेबल अजय विक्रम का असलहा छीन लिया था। गोली लगने के बाद ताजिम को तुरंत अस्‍पताल ले जाया गया।

    पुलिस ने बताया कि ताजिम की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी और उसे अदालत में पेश किया जाएगा। इस मुठभेड़ ने यह साबित कर दिया है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई करने के लिए तत्‍पर है। वाराणसी में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने अपनी रणनीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है।

    इस घटना ने वाराणसी में सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर किया है। पुलिस की तत्‍परता और सक्रियता से अपराधियों में भय का माहौल बनेगा, जिससे आम जनता को सुरक्षा का अनुभव होगा। पुलिस ने इस मुठभेड़ को एक सफल ऑपरेशन मानते हुए कहा कि वे आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखेंगे। ताजिम की गिरफ्तारी से यह संदेश भी गया है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

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