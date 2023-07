काशिराज परिवार से जुड़ा एक और मामला थाने पहुंच गया है। विवाद रामनगर नगर निगम कार्यालय के समीप मोहताज खान की जमीन को लेकर भाई-बहनों के बीच पैदा हुआ है। पुलिस ने मामला राजस्व विभाग का बताते हुए संबंधित अधिकारियों के पास भेज दिया है। राजस्व विभाग के अधिकारी मामले की जांच करा रहे हैं। कृष्णप्रिया का कहना है उनके पिता काशी नरेश ने जमीन बड़ी बहन को दी थी।

अब भूमि विवाद को लेकर थाने पहुंचा काशिराज परिवार, कृष्णप्रिया ने कहा-पिता ने दी थी बहन हरिप्रिया को जमीन

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, वाराणसी : काशिराज परिवार से जुड़ा एक और मामला थाने पहुंच गया है। विवाद रामनगर नगर निगम कार्यालय के समीप मोहताज खान की जमीन को लेकर भाई-बहनों के बीच पैदा हुआ है। रामनगर पुलिस ने मामला राजस्व विभाग का बताते हुए संबंधित अधिकारियों के पास भेज दिया है। राजस्व विभाग के अधिकारी मामले की जांच करा रहे हैं। काशिराज परिवार की कृष्णप्रिया का कहना है उनके पिता काशी नरेश स्वर्गीय डा. विभूति नारायण सिंह ने जमीन बड़ी बहन हरिप्रिया को दी थी। मगर हरिप्रिया को जमीन पर कब्जा नहीं दिया जा रहा है। कृष्णप्रिया व हरिप्रिया ने जमीन के व्यावसायिक प्रबंधन के लिए एक संस्था के साथ मिलकर रूपरेखा तैयार की है। संस्था ने जैसे ही जमीन पर काम लगाया, उनके भाई अनंत नारायण सिंह के कर्मचारियों ने थाने में तहरीर देकर काम रुकवा दिया। संपूर्ण समाधान दिवस पर काशिराज परिवार के कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र पर जांच लेखपाल को सौंप दी गई है। चोरी का मुकदमा वापस नहीं लेने से कृष्णप्रिया नाराज पिछले दिनों अनंत नारायण सिंह ने चोरी के आरोप में अपनी दोनों बहनों व उनके बेटों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा वापस नहीं लिए जाने को लेकर कृष्णप्रिया नाराज हैं। उनका कहना है कि मैं जरूरी दस्तावेज देने के साथ ही बयान दर्ज करा चुकी हूं। जानबूझकर मुकदमे को लंबित किया जा रहा है। वहीं, रामनगर कस्बा चौकी इंचार्ज शिवसहाय का कहना है कि कृष्णप्रिया के वकील ने कागजात उपलब्ध नहीं कराए हैं, जिससे आगे की कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही है।

Edited By: Abhishek Pandey