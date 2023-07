काशिराज परिवार का मामला: मोहताज खाने की जमीन पर मालिकाना हक जताने सामने आया तीसरा पक्ष, जमीन कब्जाने का आरोप

मोहताज खाना जमीन के मालिकाना हक को लेकर काशिराज परिवार में छिड़ी जंग में रविवार को नया मोड़ आ गया। लेखपाल भोला शंकर ने मोहताज खाने की जमीन से जुड़ी अपनी अंतिम रिपोर्ट में अनंत नारायण सिंह को मालिक बताया है। लेखपाल की रिपोर्ट पर काशिराज परिवार की कृष्णप्रिया ने आपत्ति जताते हुए उच्चाधिकारियों से शिकायत करने संग न्यायालय में रिपोर्ट को चुनौती देने की बात कही है।

मोहताज खाने की जमीन पर मालिकाना हक जताने सामने आया तीसरा पक्ष, जमीन कब्जाने का आरोप

संवाद सहयोगी, रामनगर : नगर स्थित मोहताज खाना जमीन के मालिकाना हक को लेकर काशिराज परिवार में छिड़ी जंग में रविवार को नया मोड़ आ गया। लेखपाल भोला शंकर ने मोहताज खाने की जमीन से जुड़ी अपनी अंतिम रिपोर्ट में अनंत नारायण सिंह को मालिक बताया है। लेखपाल की रिपोर्ट पर काशिराज परिवार की कृष्णप्रिया ने आपत्ति जताते हुए उच्चाधिकारियों से शिकायत करने संग न्यायालय में रिपोर्ट को चुनौती देने की बात कही है। भाई-बहनों के विवाद के बीच रविवार को सुरेंद्र चौहान ने थाने पहुंच पुलिस को बताया कि मोहताज खाने की जमीन मेरी है। उन्होंने कहा कि स्व. डा. विभूति नारायण सिंह ने मेरे पूर्वजों को रहने के लिए यह जमीन दी थी। उक्त जमीन के एक किनारे बने दो कमरों में सपरिवार रहता हूं। मेरे पास मकान नंबर के साथ ही जमीन से जुड़े दस्तावेज भी हैं। रामनगर चौकी इंचार्ज ने सुरेंद्र चौहान के दस्तावेज की जांच के लिए लेखपाल भोला शंकर को कागजात सौंप दिया है। लेखपाल भोला शंकर का कहना है मूल अभिलेखों में जमीन केवल अनंत नारायण सिंह के नाम से दर्ज है। सुरेंद्र चौहान के कागजातों की भी जांच कर ली जाएगी। उधर, कृष्णप्रिया ने बताया सुरेंद्र चौहान के पिता बालेश्वर चौहान ने गलत रूप से कब्जा कर दो कमरा बहुत पहले बना लिया था, अब खाली नहीं कर रहे हैं।

Edited By: Abhishek Pandey