काशी विश्वनाथ धाम ने जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को भेजे उपहार, मजबूत हुई काशी-मथुरा की आध्यात्मिक परंपरा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सनातन संस्कृति के दो दिव्य एवं प्रमुख आध्यात्मिक केन्द्रों—काशी एवं मथुरा—के मध्य श्रद्धा, समर्पण एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान की अनुपम परंपरा को निरंतरता प्रदान करते हुए श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम से भगवान श्री लड्डू गोपाल हेतु विशेष उपहार सामग्री श्रीकृष्ण जन्मस्थान, मथुरा को श्रद्धापूर्वक प्रेषित की गई।

वर्ष 2024 में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रारंभ किए गए इस अभिनव धार्मिक एवं सांस्कृतिक नवाचार के अंतर्गत श्री काशी विश्वनाथ धाम से भगवान श्री विश्वेश्वर द्वारा श्रीकृष्ण जन्मस्थान, मथुरा में विराजमान श्री लड्डू गोपाल को उपहार सामग्री प्रेषित की गई थी। इसी क्रम में रंगभरी एकादशी के अवसर पर भी काशी एवं मथुरा के मध्य परस्पर भेंट एवं श्रद्धा-संदेशों के आदान-प्रदान की इस पावन परंपरा को आगे बढ़ाया गया।

इस नवाचारपूर्ण परंपरा का उद्देश्य सनातन धर्म के प्रमुख तीर्थों एवं मंदिरों के मध्य आध्यात्मिक संवाद, सांस्कृतिक समन्वय तथा परस्पर श्रद्धा के संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करना है। दिनांक 02 सितम्बर, 2026 को भगवान श्री लड्डू गोपाल हेतु तैयार विशेष उपहार सामग्री को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान श्री विश्वेश्वर महादेव के समक्ष विधि-विधानपूर्वक पूजित किया गया तथा भगवान श्री विश्वेश्वर को समर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया।

तत्पश्चात वैदिक मंत्रोच्चार एवं पूजा-अर्चना के मध्य उक्त पावन उपहार सामग्री को श्रद्धापूर्वक श्रीकृष्ण जन्मस्थान, मथुरा के लिए प्रेषित किया गया। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अधिकारियों एवं कार्मिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम पारंपरिक गरिमा एवं श्रद्धाभाव के साथ संपन्न हुआ।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 से प्रारंभ इस अभिनव परंपरा को देश एवं विदेश के विभिन्न मंदिरों तथा धार्मिक संस्थाओं द्वारा भी सराहा जा रहा है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में देश-विदेश के विभिन्न मंदिरों एवं धार्मिक संस्थानों से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को निरंतर शुभकामना एवं बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं, जो इस नवाचारपूर्ण सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहल की व्यापक स्वीकार्यता एवं महत्ता को प्रदर्शित करते हैं।

श्रीकृष्ण एवं भगवान शिव सनातन धर्म की महान आध्यात्मिक परंपराओं के प्रमुख आराध्य स्वरूप हैं। उनके मध्य श्रद्धा, भक्ति एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान की यह परंपरा धार्मिक सौहार्द एवं सनातन एकात्मता को सुदृढ़ करने के साथ-साथ भारत की प्राचीन तीर्थ परंपरा को भी नवीन ऊर्जा प्रदान कर रही है।

काशी और मथुरा, दोनों ही भारतीय सनातन संस्कृति एवं आध्यात्मिक चेतना के प्रमुख केन्द्र हैं। इन दोनों पवित्र तीर्थों के मध्य स्थापित हो रही यह सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपरा समस्त सनातन समाज को एकत्व, संवाद, सहभक्ति एवं पारस्परिक श्रद्धा का संदेश प्रदान करती है। मंदिर न्यास के अधिकारियों एवं कार्मिकों के सहयोग से कार्यक्रम को पूर्ण शुचिता, पारंपरिक गरिमा एवं श्रद्धाभाव के साथ सुचारु रूप से संपन्न कराया गया।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा मंदिर न्यास के अधिकारियों एवं कार्मिकों को यह भी निर्देशित किया गया कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा प्रारंभ किए गए ऐसे धार्मिक, सांस्कृतिक एवं जनहितकारी नवाचारों को निरंतरता प्रदान करते हुए भविष्य में भी उन्हें स्थायी स्वरूप दिया जाए तथा किसी भी परिस्थिति में इन परंपराओं की श्रृंखला बाधित न होने पाए। इस संबंध में उपस्थित अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा भी पूर्ण सहयोग एवं निरंतरता बनाए रखने का संकल्प व्यक्त किया गया।

इसके साथ ही, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्वयं मथुरा में आयोजित श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव में उपस्थित होकर सहभागिता करेंगे तथा श्रीकृष्ण जन्मस्थान में आयोजित इस पावन महोत्सव के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम एवं श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मध्य स्थापित इस आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा।