काशी विश्वनाथ मंदिर में VIP दर्शन के नाम पर वसूली करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, वाराणसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के निकट श्रद्धालुओं से दर्शन के नाम पर वसूली और दुर्व्यवहार कर रहे पांच लोगों को चौक पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपित गेट नंबर चार पर दर्शनार्थियों से रुपये लेकर स्पर्श दर्शन के नाम पर विवाद कर रहे थे। सीसीटीवी में विवाद की स्थिति को भांप पुलिस समझाने पहुंची तो सभी को गिरफ्तार कर लिया।



सहायक पुलिस उपायुक्त डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी कर रही है। पुलिस के इसी प्रयास के कारण पहले भी कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।

बताया कि गिरफ्तार आरोपितों में आरा बिहार के पिपरपाती थाना कृष्णानगर देवरिया निवासी लालबाबू पांडेय, लहरतारा नईबस्ती थाना मडुववाडीह का आशीष पांडेय, सूजाबाद नई बस्ती पड़ाव थाना रामनगर का दिलीप पांडेय, भरत कालोनी मड़ई थाना राझी जनपद जबलपुर का यश दुबे, हाबीभुआर थाना बेहरा जनपद दरभंगा बिहार का सुशील कुमार दास है।