Varanasi News: केसरिया होने लगी काशी, दिखा सनातन संस्कृति का वैभव; जारी है बाबा के जलाभिषेक का क्रम

Varanasi News काशी केसरिया रंग में रंग गई है। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। भोर में मंगला आरती से आरंभ हो रहा बाबा के जलाभिषेक का क्रम देर रात तक चल रहा है। श्रद्धालुओं की ऐसी ही कतार बीएचयू परिसर स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर समेत अन्य मंदिरों में भी देखने को मिल रही है।

केसरिया होने लगी काशी, दिखा सनातन संस्कृति का वैभव; जारी है बाबा के जलाभिषेक का क्रम

वाराणसी, जागरण संवाददाता। सावन के दूसरे ही दिन से काशी में आसपास के जिलों से आने वाले कांवरियों की संख्या बढ़ने लगी। हर ओर सावन का उल्लास छाने लगा है। मंदिरों, घाटों, सड़कों, बाजारों में हर ओर केसरिया बाना धारी कांवरियों की टोली बोल-बम का उद्घोष करती दिख रही है। अन्य जनपदों व राज्यों से काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करने आने वाले श्रद्धालु कांवरियों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने भी सारी व्यवस्थाएं चुस्त-दुरुस्त कर ली है। बाहर से आने वाले कांवरिए ट्रेनों से, बसों से या पैदल काशी आ रहे हैं। यहां पहुंचते ही सबका पहला पड़ाव होता है गंगा घाट। मां गंगा का दर्शन-पूजन कर, आचमन ले सिर पर पानी डाल, माथे से लगाते हुए वे श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। काशी में दिखा सनातन संस्कृति का वैभव पवित्र स्नान के बाद लोग घाट पुरोहितों का आशीर्वाद ले रहे हैं। सभी काशी के कोतवाल काल भैरव सहित विभिन्न मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन-पूजन करने के पश्चात काशी पुराधिपति भगवान विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेक रहे हैं। इसके साथ-साथ पूरे श्रद्धाभाव से बाबा का जलाभिषेक कर जीवन कृतकृत्य कर रहे हैं। भोर में मंगला आरती से आरंभ हो रहा बाबा के जलाभिषेक का क्रम देर रात तक चल रहा है। श्रद्धालुओं की ऐसी ही कतार बीएचयू परिसर स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर समेत अन्य मंदिरों में भी देखने को मिल रही है। विश्वनाथ धाम में आज लेंगे चातुर्मास्य संकल्प कांची कामकोटि पीठाधीश्वर शंकराचार्य शंकर विजयेन्द्र सरस्वती 30 सितंबर तक काशी में प्रवास करेंगे। छह जुलाई को सुबह 8.30 हनुमान घाट स्थित कांची मठ से नाव द्वारा विश्वनाथ धाम जाएंगे और बाबा का रुद्राभिषेक व षोडशोपचार पूजन कर चातुर्मास्य व्रत का संकल्प लेंगे। वे 88 दिनी प्रवास के दौरान हवन, यज्ञ, वैदिक सम्मेलन समेत लोक कल्याणार्थ विविध अनुष्ठान में भाग लेंगे। होगा दर्शन-पूजन व प्रवचन कांची मठ के उपप्रबंधक वीएस चंद्रशेखर के अनुसार शंकराचार्य का नित्य दर्शन-पूजन व प्रवचन सुबह काशी कामकोटिश्वर मंदिर में और सायंकाल चेतसिंह किला में आठ जुलाई से होगा। सारस्वत महोत्सव सप्ताह 28 जुलाई से तीन अगस्त, अग्निहोत्र सभा पांच से सात अगस्त व पंचांग सभा आठ से 10 अगस्त तक होगी।

