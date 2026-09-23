काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव-2026: काशी विद्यापीठ विकास खंड की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ

जागरण संवाददाता, (रोहनिया) वाराणसी। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव-2026 के अंतर्गत खंड विकास काशी विद्यापीठ की ब्लाक स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन बुधवार को डालिम्स सनबीम स्कूल, रोहनिया में किया गया। विधायक रोहनिया डा. सुनील कुमार पटेल ने दीप प्रज्ज्वलन से शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों से चयनित प्रतिभागियों ने गायन, वादन, नृत्य एवं नुक्कड़ नाटक से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को प्रभावित किया।

विधायक डा. सुनील पटेल ने कहा कि काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें उचित मंच प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जिससे प्रतिभाशाली बच्चे अपनी कला एवं प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं। कार्यक्रम में स्कन्द गुप्त, खण्ड शिक्षा अधिकारी, काशी विद्यापीठ ने मुख्य अतिथि और सभी का स्वागत किया गया।