काशी का सर्राफा बाजार सजकर तैयार, डायमंड मंगलसूत्र और टर्की चेन से करवाचौथ पर सजेंगी महिलाएं

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सुहाग के पावन पर्व करवाचौथ में गिनती के दिन बचे होने से बाजारों की रंगत बदल गई है। शहर के सराफा बाजारों में चमकते आभूषणों के बीच सुहागिनों के चेहरों की मुस्कान इस पर्व की असली रौनक बयां कर रही है। अखंड सौभाग्य के पर्व पर सजने-संवरने की उमंग हर दिल में हिलोरें ले रही है, इसी चाहत के साथ ज्वेलरी शोरूम्स में महिलाओं का तांता लगा हुआ है।

करवाचौथ के इस खास मौके पर इस बार बाजार में पारंपरिक खूबसूरती और आधुनिक फैशन का बेहद खूबसूरत मेल देखने को मिल रहा है। सुहागिनों की पहली पसंद बने मंगलसूत्र, टर्की चेन और मांगटीका दुकानों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस बार सोने के साथ डायमंड वाले मंगलसूत्र महिलाओं के दिलों पर छाए हुए हैं।

सिंगल और डबल डायमंड वाले मंगलसूत्रों की मांग सबसे अधिक है, जिनकी शुरुआती कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये है। चेन सेगमेंट में टर्की चेन के आधुनिक डिजाइन महिलाओं को खूब भा रहे हैं। इसके अलावा मीना चेन, लक्ष्मी चेन, मटरमाला और फैंसी चेन भी बाजार में खास आकर्षण का केंद्र हैं, जिनकी शुरुआती कीमत एक लाख के आसपास है।

हर वर्ग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बाजार में हल्के वजन के सोने के आभूषणों की रेंज भी उपलब्ध है। इनकी कीमत 20 हजार रुपये के आसपास है। सोने और हीरों के चमक-दमक के बीच चांदी के पारंपरिक गहनों की मांग भी कम नहीं है। ब्राइडल पायल, बिछिया और करधनी की खरीदारी में भी महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता है।