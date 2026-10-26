काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर जोशी ब्राह्मण संघ ने किया मां गंगा का दुग्धाभिषेक

जागरण संवाददाता, वाराणसी। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार, ललिता घाट पर जोशी ब्राह्मण संघ द्वारा माँ भगवती गंगा का 51 दुग्धाभिषेक किया गया। राष्ट्र की सुख-समृद्धि और समाज के कल्याण की कामना से किया गया यह आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में सरसों और पंचामृत से माँ गंगा का अभिषेक किया गया। पूजन से पूर्व प्रथम देवता भगवान गणेश का पूजन किया गया। जोशी ब्राह्मण संघ के सभी सदस्य इस अवसर पर मौजूद रहे। इस आयोजन में काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन और एसडीएम का विशेष सहयोग रहा।