वाराणसी में पैगंबरपुर पटाखा विस्फोट में झुलसी महिला की मौत, 15 अक्टूबर की शाम को पटाखा बनाते समय हुआ था विस्फोट

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर में पटाखा बनाते समय हुए विस्फोट में गंभीर रूप से झुलसी चांदनी बेगम (38) की एक सप्ताह तक चले इलाज के दौरान गुरुवार को मौत हो गई। महिला का शव मर्चरी में रखा गया है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।

बता दें कि 15 अक्टूबर की शाम करीब पांच बजे पटाखे बनाते समय हुए विस्फोट से दो मकानों के अगले हिस्से ढह गए थे, जबकि सात मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। हादसे में अवैध पटाखा कारोबारी और मकान मालिक राजू खान की पत्नी चांदनी बेगम करीब 85 फीसदी झुलस गई थीं। उनका 13 वर्षीय बेटा आदिल खान भी मलबे में दबने से घायल हो गया था। दोनों को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था।