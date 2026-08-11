जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ के हिरामनपुर में एक बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने नगदी सहित लाखों रुपए के आभूषण चुरा लिए। चोरों ने एक बड़ा हथौड़ा भी मौके पर छोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार, मनीष जयसवाल हिरामनपुर में अपने परिवार के साथ रहते हैं और चौबेपुर में किराना की दुकान चलाते हैं। मनीष ने शनिवार को अपने परिवार के साथ पहाड़िया नई बस्ती स्थित ससुराल जाने के लिए मकान बंद कर दिया था।

बंद मकान को देखकर चोरों ने मकान का गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कमरों के ताले तोड़कर अलमारी में रखे 5 हजार रुपए नगद, सोने की दो चेन, चूड़ी, झुमका, पायल और बच्चों के चांदी के आभूषण, जिनकी कुल कीमत लगभग चार लाख रुपए है, चुरा लिए।

सोमवार की रात को पड़ोसी जब अपने निर्माणाधीन मकान में दिया जलाने आईं, तो उन्होंने देखा कि मनीष के मकान का ताला टूटा हुआ था। इस पर उन्होंने मनीष को सूचित किया, जिसके बाद मनीष ने रात लगभग 10:30 बजे स्थानीय थाने में चोरी की सूचना दी।

इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि वे क्षेत्र में गश्त बढ़ाएं और चोरों को पकड़ने के लिए ठोस कदम उठाएं। मनीष ने बताया कि यह घटना उनके लिए बहुत दुखद है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की मेहनत से ये आभूषण और नगदी जमा की थी।

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