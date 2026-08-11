सारनाथ में किराना व्यवसायी के मकान में लाखों रुपए के आभूषण चोरी, मौके पर चोरों ने छोड़ा बड़ा हथौड़ा
सारनाथ के हिरामनपुर में एक किराना व्यवसायी के बंद मकान से चोरों ने लगभग चार लाख रुपये के आभूषण और नकदी चुरा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी ...और पढ़ें
HighLights
हिरामनपुर, सारनाथ में बंद मकान में चोरी हुई।
चोरों ने चार लाख के आभूषण, नकदी चुराई।
पुलिस ने जांच शुरू की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। सारनाथ के हिरामनपुर में एक बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने नगदी सहित लाखों रुपए के आभूषण चुरा लिए। चोरों ने एक बड़ा हथौड़ा भी मौके पर छोड़ दिया।
जानकारी के अनुसार, मनीष जयसवाल हिरामनपुर में अपने परिवार के साथ रहते हैं और चौबेपुर में किराना की दुकान चलाते हैं। मनीष ने शनिवार को अपने परिवार के साथ पहाड़िया नई बस्ती स्थित ससुराल जाने के लिए मकान बंद कर दिया था।
बंद मकान को देखकर चोरों ने मकान का गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कमरों के ताले तोड़कर अलमारी में रखे 5 हजार रुपए नगद, सोने की दो चेन, चूड़ी, झुमका, पायल और बच्चों के चांदी के आभूषण, जिनकी कुल कीमत लगभग चार लाख रुपए है, चुरा लिए।
सोमवार की रात को पड़ोसी जब अपने निर्माणाधीन मकान में दिया जलाने आईं, तो उन्होंने देखा कि मनीष के मकान का ताला टूटा हुआ था। इस पर उन्होंने मनीष को सूचित किया, जिसके बाद मनीष ने रात लगभग 10:30 बजे स्थानीय थाने में चोरी की सूचना दी।
इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि वे क्षेत्र में गश्त बढ़ाएं और चोरों को पकड़ने के लिए ठोस कदम उठाएं। मनीष ने बताया कि यह घटना उनके लिए बहुत दुखद है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की मेहनत से ये आभूषण और नगदी जमा की थी।
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पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष टीम गठित की है।