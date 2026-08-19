जगदीश पटेल को काशी की सेवा का मिला इनाम, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सदस्य विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी तथा नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री व वाराणसी लोकसभा के समन्वयक जगदीश पटेल को सह-प्रभारी नियुक्त किया है। इस पर भाजपाजनों ने हर्ष व्यक्त किया है।

पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देते हुए इसे उत्तर प्रदेश में संगठन को और मजबूती देने वाला निर्णय बताया। आयुष, राज्यमंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु' ने कहा दोनों ही वरिष्ठ नेता संगठनात्मक अनुभव और जमीनी पकड़ के धनी हैं।

भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने कहा संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। क्षेत्र के मीडिया प्रभारी नवरतन राठी ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं हैं।