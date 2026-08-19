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जगदीश पटेल को काशी की सेवा का मिला इनाम, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

By Ashok Singh Edited By: Ashish Mishra
Updated: Wed, 19 Aug 2026 05:14 AM (IST)

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश पटेल को सह-प्रभारी नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए इसे संगठन को मजबूती देने वाला निर्णय बताया है।

भाजपा ने जगदीश पटेल को बनाया सह-प्रभारी।

भाजपा ने जगदीश पटेल को बनाया सह-प्रभारी।

HighLights

  1. नितिन नवीन ने विनोद तावड़े को यूपी प्रभारी नियुक्त किया।

  2. जगदीश पटेल बने उत्तर प्रदेश भाजपा के सह-प्रभारी।

  3. भाजपा कार्यकर्ताओं ने नई नियुक्तियों पर खुशी जताई।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सदस्य विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी तथा नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री व वाराणसी लोकसभा के समन्वयक जगदीश पटेल को सह-प्रभारी नियुक्त किया है। इस पर भाजपाजनों ने हर्ष व्यक्त किया है।

पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देते हुए इसे उत्तर प्रदेश में संगठन को और मजबूती देने वाला निर्णय बताया। आयुष, राज्यमंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु' ने कहा दोनों ही वरिष्ठ नेता संगठनात्मक अनुभव और जमीनी पकड़ के धनी हैं।

भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने कहा संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। क्षेत्र के मीडिया प्रभारी नवरतन राठी ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं हैं।

बधाई देने डीसीएफ के अध्यक्ष राकेश सिंह अलगू, डॉ. दयालु के जनसंपर्क अधिकारी गौरव राठी, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के क्षेत्र संयोजक विपिन सिंह, राकेश शर्मा, डॉ. सुदामा पटेल, संतोष सोलापुरकर, अनिल श्रीवास्तव, विपिन पाठक, राजेश राजभर, जेपी सिंह और श्रीप्रकाश शुक्ला, रणंजय सिंह, जयनाथ मिश्रा आदि शामिल रहे।

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